ПВГУС проведет акселерационную программу студенческих стуртап-проектов

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Университет сервиса получит грант в размере около 5,6 млн рублей на проведение акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Университет сервиса вошел в число победителей конкурсного отбора АНО «Платформа НТИ».

В 2022 году ПВГУС впервые провел собственный акселератор «Creative.Tech». Теперь же, осенью 2023 году, будет открыта новая глава программы.

«Creative.Tech 2.0» станет логическим продолжением первого, а два его трека – START и PRO – позволят зайти в программу как новым командам, так и тем, кто продолжит проработку проекта, участвовавшего в «Creative.Tech» в 2022 году.

Присоединиться к «Creative.Tech 2.0» смогут не только студенты Университета сервиса, но и учащиеся других вузов, которые хотят желающих раскрыть свой потенциал в сфере технологического и креативного предпринимательства и начать реализовывать стартап-проект.

Основные показатели «Creative.Tech 2.0»:

501+ участник,

61+ проект на выходе.

Из важных нововведений – с командами будут работать не только наставники и трекеры, но и менторы от индустриальных партнеров, закрепленные за определенной командой – такая «опция» будет доступна участникам продвинутого уровня.

В финале участников ждет защита своего проекта на демодне перед экспертным сообществом.

«Университет сервиса в 2022 году активно включился в реализацию федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», организовав наш первый акселератор « Creative.Tech », в котором приняло участие более 300 студентов и создано более 50 проектов, - отметила Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса. - Основная задача « Creative.Tech 2.0» - дать нашим студентам возможность продолжить развитие проектов, вывести их на уровень финансирования, а новичкам - создать новые жизнеспособные идеи. Команда Университета сервиса, ответственная за подготовку заявки на грантовый конкурс, проделала колоссальную работу – поздравляю всех нас с успехом и ждем начала « Creative.Tech 2.0».

Предварительно, в рамках акселерационной программы «Creative.Tech 2.0» приоритетными рынками НТИ для создания стартап-проектов определены «Веарнет», «Технет», «Эдунет», а ведущими технологическими направлениями - аддитивные технологии, 3D-прототипирование, бионика, новые производственные технологии, технологии распределенного реестра, технологии информационной безопасности, технологии беспроводной связи и «интернета вещей».