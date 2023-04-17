Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские проекты номинированы на национальную премию “Жить вместе”
Самарские проекты номинированы на национальную премию “Жить вместе”
В Самаре завершился X Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова
В Самаре завершился X Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. Савелия Орлова
хоккеисты ЦСК ВВС проведут решающий матч финальной серии за Кубок Федерации
Хоккеисты ЦСК ВВС проведут решающий матч финальной серии за Кубок Федерации
Благодаря программе социальной газификации в доме ветерана из Шигонского района стало теплее
Благодаря программе социальной газификации в доме ветерана из Шигонского района стало теплее
На площади Куйбышева в Самаре начали устанавливать трибуны к Параду Победы
На площади Куйбышева в Самаре начали устанавливать трибуны к Параду Победы
Тольяттинец доверился "менеджеру" в мессенджере и отдал 914 тысяч мошеннику
Тольяттинец доверился "менеджеру" в мессенджере и отдал 914 тысяч мошеннику
На самарское ТТУ подали еще один иск из-за долга за электричество
На самарское ТТУ подали еще один иск из-за долга за электричество
В Самаре трое детей отравились угарным газом
В Самаре трое детей отравились угарным газом
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-0.18
EUR 90.16
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей имени Алабина приглашает всех интересующихся вопросами жизни в историческом центре на встречу с экспертами
Самарцев приглашают на День плова 
Весенне-летний сезон в самарском Этнопарке дружбы народов откроется 30 апреля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ПВГУС проведет акселерационную программу студенческих стуртап-проектов

17 апреля 2023 10:32
134
ПВГУС проведет акселерационную программу студенческих стуртап-проектов

Университет сервиса получит грант в размере около 5,6 млн рублей на проведение акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив в рамках реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Университет сервиса вошел в число победителей конкурсного отбора АНО «Платформа НТИ».

В 2022 году ПВГУС впервые провел собственный акселератор «Creative.Tech». Теперь же, осенью 2023 году, будет открыта новая глава программы.

«Creative.Tech 2.0» станет логическим продолжением первого, а два его трека – START и PRO – позволят зайти в программу как новым командам, так и тем, кто продолжит проработку проекта, участвовавшего в «Creative.Tech» в 2022 году.

Присоединиться к «Creative.Tech 2.0» смогут не только студенты Университета сервиса, но и учащиеся других вузов, которые хотят желающих раскрыть свой потенциал в сфере технологического и креативного предпринимательства и начать реализовывать стартап-проект.

Основные показатели «Creative.Tech 2.0»:

501+ участник,

61+ проект на выходе.

Из важных нововведений – с командами будут работать не только наставники и трекеры, но и менторы от индустриальных партнеров, закрепленные за определенной командой – такая «опция» будет доступна участникам продвинутого уровня.

В финале участников ждет защита своего проекта на демодне перед экспертным сообществом.

«Университет сервиса в 2022 году активно включился в реализацию федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», организовав наш первый акселератор «Creative.Tech», в котором приняло участие более 300 студентов и создано более 50 проектов, - отметила Любовь Выборнова, ректор Университета сервиса. - Основная задача «Creative.Tech 2.0» - дать нашим студентам возможность продолжить развитие проектов, вывести их на уровень финансирования, а новичкам - создать новые жизнеспособные идеи. Команда Университета сервиса, ответственная за подготовку заявки на грантовый конкурс, проделала колоссальную работу – поздравляю всех нас с успехом и ждем начала «Creative.Tech 2.0».

Предварительно, в рамках акселерационной программы «Creative.Tech 2.0» приоритетными рынками НТИ для создания стартап-проектов определены «Веарнет», «Технет», «Эдунет», а ведущими технологическими направлениями - аддитивные технологии, 3D-прототипирование, бионика, новые производственные технологии, технологии распределенного реестра, технологии информационной безопасности, технологии беспроводной связи и «интернета вещей».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
16 апреля 2023  12:29
В Самаре прошел традиционный Космический полумарафон
496
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
16 апреля 2023  10:45
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю праздника Пасхи
481
Православные россияне в ночь на 16 апреля 2023 года встретили Пасху
16 апреля 2023  10:38
Православные россияне празднуют Пасху
469
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
15 апреля 2023  13:10
Приём заявок на участие в конкурсной программе VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие» продлён до 19 апреля
2278
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам
15 апреля 2023  12:06
В Самаре стартовали перевозки к садово-дачным массивам
803
Весь список