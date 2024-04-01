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Путин дал поручение сократить количество домашних заданий и контрольных в школах

1 апреля 2024 20:16
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Кроме того, в поручении обращается внимание на необходимость усиления межпредметных связей.

В России необходимо усовершенствовать школьные учебные программы, в том числе сократив время на выполнение домашних заданий и убрав лишние контрольные. Такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля, передает РИА Новости Крым.

"Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам", - говорится в документе.

В частности, указано, что должно сократиться время на выполнение домашних учебных заданий и уменьшиться число контрольных. При этом необходимо, чтобы содержание основных общеобразовательных программ соответствовало информации в материалах, которые используются при проведении контрольных работ и государственной итоговой аттестации.

Кроме того, в поручении обращается внимание на необходимость усиления межпредметных связей.

 

Фото:   pxhere.com

 

Теги: Москва Путин

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