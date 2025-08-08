Пройден основной этап Приемной кампании – 2025

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.38
-0.81
EUR 92.66
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пройден основной этап Приемной кампании – 2025

8 августа 2025 12:49
155
Пройден основной этап Приемной кампании – 2025

На места в бакалавриат и специалитет госуниверситета им. Королева претендовали 10 756 человек.

Приемная кампания – 2025 выходит на финишную прямую. На сегодняшний день пройден основной этап: завершился прием документов от абитуриентов, поступающих на бюджетную форму обучения по направлениям бакалавриата и специалитета.

На очную форму в бакалавриате в этом году предусмотрено 1700 мест, в специалитете 460 мест, в магистратуре 854 места. На заочную форму обучения отведено 200 мест, на очно-заочную форму обучения – 43 места. Выбирали абитуриенты из 96 направлений подготовки.

На места в бакалавриат и специалитет в этом году претендовали 10 756 человек. Прием в магистратуру пока продолжается.

"В этом году университет открыл пул новых образовательных программ бакалавриата и специалитета: "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники", "Экономическая безопасность", а также программы магистратуры "Энергетическое машиностроение", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники", "Управление качеством". Наиболее востребованными среди абитуриентов на данный момент являются следующие программы: "Прикладная математика и информатика", "Фундаментальная информатика и информационные технологии", "Информатика и вычислительная техника, "Авиастроение", "Двигатели летательных аппаратов", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей", "Юриспруденция" и экономические специальности", – отметил Сергей Горяинов, начальник управления формирования и сопровождения контингента, руководитель приемной комиссии университета.

В рамках целевого набора в университет зачислены 95 человек. Кроме того, в этом году по отдельной квоте для участников и детей участников Специальной военной операции зачислено 129 человек. Один из них – это участник Специальной военной операции, 128 человек – это дети участников СВО и дети участников боевых действий. Напомним: в 2024 году в университет зачислены были 60 человек в рамках этой квоты.

6 августа в университет зачислены те, кто успешно прошел вступительные испытания и подал согласие на поступление на бюджетную форму обучения. Те же абитуриенты, кто поступает на контрактную форму обучения, могут подать заявления о поступлении до 12 августа по итогам вступительных испытаний, а по итогам результатов ЕГЭ – до 21 августа.

В коммуникации с абитуриентами сотрудники приемной комиссии университета традиционно используют электронную почту, сайт "Госуслуги", социальную сеть "ВКонтакте" и телеграм-канал приемной комиссии. Также постоянно функционирует колл-центр приемной комиссии Самарского университета им. Королёва для обработки запросов абитуриентов и их родителей: 8 (800) 550-34-35. В этом году больше функций на себя взяли такие онлайн-сервисы, как "Поступление в вуз онлайн" и "Работа в России".

Подробнее о программах, цифрах и нюансах поступления в университет можно узнать по телефону 8 (800) 550-34-35.

Фото: Олеся Орина 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
85
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
213
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
335
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
287
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
368
Весь список