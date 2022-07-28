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«Профессионалитет»: сотрудники СамГУПС с работниками КбшЖД провели для школьников увлекательный квест

28 июля 2022 15:24
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Школьники Самарской области оказались в хорошей компании «Профессионалитета».

В минувшую среду, 27 июля, сотрудники Самарского государственного университета путей сообщения совместно с работниками Куйбышевской железной дороги провели для школьников увлекательный квест, посвященный федеральному проекту «Профессионалитет».

Мероприятие прошло на площадке детского круглогодичного оздоровительного центра санаторного типа «Услада» Куйбышевской дирекции социальной сферы. В интерактивной игре приняли участие около 90 школьников 7 -9 классов в возрасте от 13 до 15 лет.

Как рассказал организатор мероприятия, директор Самарского колледжа железнодорожного транспорта – структурного подразделения СамГУПСа Валерий Тепляков, перед началом игры сотрудники Куйбышевской железной дороги и вуза рассказали школьникам о перспективах отраслевых учебных заведений и федерального проекта «Профессионалитет», ориентированном на ускоренное обучение в железнодорожном колледже целому ряду рабочих профессий, востребованных на железной дороге.

В интерактивном формате заместитель начальника службы управления персоналом КбшЖД Дмитрий Данилин рассказал школьникам о компании ОАО «РЖД», о поддержке отраслевых учебных заведений, в том числе СамГУПС и СамКЖТ, по оснащению учебной базы, корпоративных стипендиях и грантах. Ребята задавали серьезные вопросы по зарплате на железной дороге, спрашивали о преимуществах работы в компании РЖД. 

«Профориентация в школах и детских оздоровительных центрах железной дороги имеет большое значение, так как мы реализуем федеральный проект «Профессионалитет», призванный пригласить выпускников 9-х классов в железнодорожный колледж для получения рабочих профессий. Наша задача сориентировать ребят на поступление в наши отраслевые учебные заведения, помочь сделать правильный выбор. Для этого мы рассказываем о железной дороге, возможностях обучения, будущих карьерных и профессиональных перспективах, социальных гарантиях. Всех желающих получить профессиональное образование мы ждем на железной дороге», - сказал Дмитрий Данилин.   

Затем для участников акции состоялся увлекательный квест с интересными и познавательными заданиями.

Ведущий игры – студент 3 курса СамГУПСа Руслан Мирзоев – разделил всех участников на команды по 10 человек. Сначала ребята должны были выбрать капитана, придумать название своей команды, речёвку и танцевальное движение для празднования победы при каждом правильно выполненном задании. Участники справились на отлично, так как в игре появились команды «Сапсан», «Диспетчеры», «Железки» и «Работяги».

Все команды старались максимально выполнить задания ведущего. Ребята с увлечением бегали, прыгали, танцевали, делали сэлфи и отвечали на железнодорожные вопросы.

Как оказалось, многие школьники – дети железнодорожников, уже знакомы с железной дорогой, поэтому без труда ответили на мега-вопрос викторины «Какую скорость развивает самый быстрый поезд в России и как он называется?». Все игроки дружно прокричали: «Сапсан», 350 км/ч!».

«Я много нового узнала о железной дороге, профессиях и решила, что буду поступать в СамКЖТ по программе «Профессионалитета», - рассказала ученица 9 класса Зинаида Акопян.

Оценивали активность и правильные ответы участников эксперты университета и начальник Дирекции социальной сферы Куйбышевской железной дороги Виталий Ивашкин. 

По словам Дмитрия Данилина, школьники уже с детства должны понимать, куда они могут поступить после 9 класса, какие возможности предоставляют отраслевые учебные заведения – колледжи и университеты. «Уверен, многие из них захотят связать свою судьбу с железной дорогой», - сказал Дмитрий Данилин.

А завершился увлекательный железнодорожный квест «Профессионалитет» награждением победителей. Все участники получили фирменные браслеты с логотипом университета и программы «Профессионалитета». Самые активные ребята получили в подарок от вуза бейсболки с надписью - «Я в хорошей компании!».

 

Фото:   СамГУПС

 

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