Проекты воспитанников «Кванториум – 63 регион» получили одобрение академика РАН

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В «Точке кипения» Самарского университета им. С.П. Королева состоялась встреча академика РАН Виктора Александровича Сойфера с воспитанниками детского технопарка «Кванториум – 63 регион» и Центра «IT-Куб». Она состоялась в формате «Сто вопросов к взрослому».

Стратегия лидерства региона в развитии существующих и определении новых векторов, алгоритмов успеха. В свои 75 лет Виктор Сойфер чувствует себя прекрасно и продолжает активно участвовать в жизни российской науки. Академик делится секретом — ежедневные десятикилометровые прогулки и заплывы в бассейне по выходным. Первый научный вопрос, который заинтересовал будущего учёного во время школьной практики на макаронной фабрике – как получаются дырки в макаронах. Ну а сознательное увлечение наукой пришло позже. «Когда я заканчивал школу, был очень популярен космос. Это первый полёт Гагарина, 60-летие которого мы отмечаем в этом году, спутники, исследование планет. Отсюда и мой профессиональный выбор», — так ответил академик Сойфер на вопрос Камиля Латыпова о профессиональном выборе и начале карьеры учёного.

Юных участников встречи интересовало буквально всё: какие книги читает академик, какие научные прорывы ожидаются в ближайшем будущем, какие специалисты будут востребованы в мире, как Самарский университет работает с одарёнными детьми, как стать академиком?

Оказалось, что читательские вкусы ребят и заслуженного учёного во многом совпадают. В почёте Жюль Верн, Конан-Дойл. И именно в бумажном варианте. Виктор Александрович призвал ребят меньше увлекаться гаджетами и беречь глаза.

Профессор Сойфер рассказал гостям о своих работах. Лично и в соавторстве им написано порядка 700 научных работ, зарегистрировано 63 изобретения. Подробнее он остановился на создании гиперспектрометра. Этот прибор даёт не только изображение в оптическом диапазоне, но и показывает из какого материала состоит снимаемый объект. Эта технология может быть с успехом применена в самых различных отраслях: «Сегодня мы работаем с коллегами из Ставропольского края над созданием «умного комбайна», оснащённого таким прибором».

Воспитанники технопарка «Кванториум – 63 регион» также представили на суд учёного свои проекты в области информационных технологий и беспилотной авиации.

«Замечательные проекты! Хотелось бы, чтобы они были реализованы и масштабированы. Эти инструменты позволят сделать жизнь людей более комфортной и безопасной, — сказал Виктор Александрович после просмотра презентаций. — Благодаря Национальному проекту «Образование» вы имеете сегодня огромные возможности не только для обучения, но и для занятия наукой».

В завершении встречи директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов отметил: «Занимаясь инженерным творчеством, наши воспитанники испытывают потребность общения с настоящими профессионалами, учёными, людьми, вносящими вклад в создание технологий будущего. Именно для организации такой площадки мы создали проект «Сто вопросов к взрослому». Нашими гостями уже были лётчик-космонавт, Герой России Олег Кононенко, конструктор космических аппаратов Геннадий Аншаков, тележурналисты, спортсмены. Такие встречи проходят с большим успехом. Мы искренне признательны академику Сойферу и Самарскому университету за возможность проведения такого мероприятия. Я уверен, что это только начало нашего сотрудничества в рамках национального проекта «Образование». Надеюсь, наши выпускники станут в дальнейшем студентами самарских вузов и будут работать на предприятиях региона».