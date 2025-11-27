«Призвание – учить!»: в Самаре наградили победителей регионального конкурса 

Сегодня в Самаре назвали имена педагогов-победителей регионального конкурса «Призвание – учить!».

Вице-губернатор Вячеслав Романов зачитал приветственный адрес губернатора Вячеслава Федорищева, в котором глава региона поздравил победителей конкурса и поблагодарил педагогическое сообщество за благородный труд: «…невозможно переоценить вашу роль в формировании личности детей. Вы – профессионалы своего дела, успешно совмещающие в работе традиционные подходы к обучению и инновационные технологии, а также разрабатывающие собственные методы и подходы. Вы растите ребят мудрыми и эрудированными, трудолюбивыми и ответственными, настоящими патриотами своей страны, прививаете им интерес к родной культуре и истории. Благодаря вашему мастерству, неравнодушию и верности своему призванию качество образования Самарской области находится на высоком уровне».

Конкурс «Призвание – учить!» проводится министерством образования Самарской области и благотворительным фондом «Эмпатия» Михаила Шелкова с 2024 года. Организация и проведение конкурса в Самарской области стало возможным благодаря соглашению между региональным Правительством и благотворительным фондом «Эмпатия». Сотрудничество организовано по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Конкурс направлен на поддержку всех категорий педагогов: учителя соревнуются в 15 номинациях – от учителей-предметников до руководителей образовательных учреждений. В этом году добавились новые номинации: «Хранители живого слова и великих событий», «Сердца и знания: инклюзивное образование», «Учителя начальных классов» и другие.

«Профессия учителя всегда была и остается одной из самых важных и уважаемых в любом обществе. То, что делаете вы – это, безусловно, гражданский подвиг. Ваши дети получают не только знания: вместе с родителями вы закладываете очень многое для того, чтобы они стали настоящими людьми, личностями, которые любят и уважают свою семью, свою страну», - сказал Вячеслав Романов.

Основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков подчеркнул: «Наш конкурс становится всё сложнее и интереснее: больше заявок, чётче критерии и новые номинации. Так мы охватываем учителей всех предметов и ключевые аспекты в воспитании детей, ведь всестороннее образование будущих поколений – это именно то, ради чего создавался наш фонд. Конкурс педагогического мастерства позволяет выявить самых активных педагогов и поддержать их в стремлении к профессиональным успехам, что обязательно позитивно скажется на их учениках».

В этом году в конкурсе «Призвание – учить!» приняли участие более 700 педагогических работников Самарской области. Все они подготовили портфолио с профессиональными достижениями за год, написали педагогическое эссе и прислали видеофрагменты своих уроков. По итогам конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители сферы образования региона и федеральные эксперты, определила 45 победителей. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей от благотворительного фонда «Эмпатия».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области