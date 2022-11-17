Преподаватели Самарского университета подготовили серию лекций «ALLХИМИЯ» для школьников старших классов

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Преподаватели Химического факультета Самарского университета им. Королёва подготовили серию лекций «ALLХИМИЯ» для школьников старших классов.



Календарь лекций:



— 22 ноября: «Строение молекул»,

— 7 декабря: «Металлы и сплавы»,

— 21 декабря: «Кристаллохимия или мастер-класс по орнаменту»,

— 11 января: «Хроматография»,

— 23 января: «Проявления периодического закона»,

— 9 февраля: «Контактные числа в кристаллах и концепция антижидкости».



Каждый из нас хоть раз задавался вопросом: зачем мне химия? Химия нужна, чтобы:



- лучше понимать сигналы своего тела, ведь химические реакции в нашем организме протекают ежесекундно,

не испортить любимый свитер, ведь при использовании слишком горячей воды ферменты порошка разлагаются.



Эти и другие причины любить и дружить с химией ты узнаешь на цикле лекций «Allхимия».



Лекции пройдут в online-формате, участие бесплатное.

Записывайся на лекции по ссылке.