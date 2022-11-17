Преподаватели Самарского университета подготовили серию лекций «ALLХИМИЯ» для школьников старших классов

Преподаватели Химического факультета Самарского университета им. Королёва подготовили серию лекций «ALLХИМИЯ» для школьников старших классов.
Календарь лекций:
— 22 ноября: «Строение молекул»,
— 7 декабря: «Металлы и сплавы»,
— 21 декабря: «Кристаллохимия или мастер-класс по орнаменту»,
— 11 января: «Хроматография»,
— 23 января: «Проявления периодического закона»,
— 9 февраля: «Контактные числа в кристаллах и концепция антижидкости».
Каждый из нас хоть раз задавался вопросом: зачем мне химия? Химия нужна, чтобы:
- лучше понимать сигналы своего тела, ведь химические реакции в нашем организме протекают ежесекундно,
не испортить любимый свитер, ведь при использовании слишком горячей воды ферменты порошка разлагаются.
Эти и другие причины любить и дружить с химией ты узнаешь на цикле лекций «Allхимия».
Лекции пройдут в online-формате, участие бесплатное.
Записывайся на лекции по ссылке.