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Председатель ГД Вячеслав Володин и глава региона Вячеслав Федорищев встретились с руководством и студентами СамГМУ

4 сентября 2024 19:14
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В Самаре Вячеслав Володин и Вячеслав Федорищев обсудили решение проблемы дефицита врачей на селе.

В среду, 4 сентября, в Самаре с рабочей поездкой находится Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. В рамках визита он посетил Самарский государственный медицинский университет, встретился со студентами и преподавателями вуза.

Во встрече также приняли участие Первый заместитель Председателя ГД Иван Мельников, председатели комитетов по охране здоровья Бадма Башанкаев, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, представляющий Самарскую область, врио губернатора региона Вячеслав Федорищев.

В Центре прорывных исследований СамГМУ им представили проекты вуза в области телемедицины, обучающие тренажеры на основе VR и разработки Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине».

В том числе, первую отечественную систему хирургической навигации AUTOPLAN, сервис дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента Health Check-UP, анатомический стол «Пирогов», модульную экспертную виртуальную систему «МЭВИС», эндопротезы, «умную одежду» и другие разработки.

Также они ознакомились с работой передовой медицинской инженерной школы при СамГМУ. В ней занимаются разработками в сфере нейрореабилитации, 3D-моделирования, хирургической навигации, медицинской роботизации, виртуальных технологий, искусственного интеллекта и систем поддержки принятия врачебных решений. Разработки представил ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.

Ректор СамГМУ напомнил, что университет является победителем программы «Приоритет 2030», ПИШ СамГМУ входит в топ-3 передовых инжиниринговых школ страны, в СамГМУ выстроен полный цикл изготовления инновационной продукции. И помимо Центра прорывных исследований имеет собственный инжиниринговый центр и Центр серийного производства.

Одной из тем обсуждения стала подготовка квалифицированных специалистов для отрасли медицины. Вячеслав Володин заявил о необходимости решения проблемы недостатка медицинских кадров. В том числе необходимо, чтобы молодые люди, поступающие в вуз по программам целевого обучения, потом возвращались на работу именно в те больницы, которые направили их на обучение, и оставались в своем регионе, подчеркнул он.

По словам Председателя ГД, сейчас в Самарской области дефицит врачей в центральных районных больницах составляет порядка 50%. При этом вуз может отдавать 75% бюджетных мест именно целевикам. «Должна быть работа по каждому направлению. Если его направляет центральная больница Сызрани — значит, надо сделать так, чтобы он практику проходил там», — отметил Вячеслав Володин, добавив, что таким молодым специалистам нужно помогать с получением жилья, поддерживать их. «Без врача не существует больницы. И никакая видеоконференция не поможет: через нее диагноз, конечно, можно обсудить, но вместе с этим лучше, когда в районных ЦРБ будут врачи», — подчеркнул Председатель ГД.

 «Все учебные планы вы должны с учетом этого готовить. И ориентировать будущего врача на работу в той больнице, где он должен проходить и практику, и стажировку. Там должны быть у него кураторы, наставники», — сказал Председатель ГД, обращаясь к руководителю вуза.

Вячеслав Володин уточнил, что вопрос обеспечения медицинскими кадрами будет одним из приоритетных в осенней сессии ГД и при ближайшем заслушивании доклада профильного министра. «Надо делать все для того, чтобы закрыть дефицит кадров врачей и среднего медицинского персонала. Здравоохранение нуждается в высококвалифицированных кадрах. Врачей не хватает, среднего медицинского персонала недостаточно, и особенно в сельских ЦРБ», — добавил он.

Кроме того, Вячеслав Володин отметил, что в Самарскую область пришел новый губернатор — врио Вячеслав Федорищев: «Он столкнулся с проблемами, которые надо решать. Здесь должно быть партнерство региональной власти и ведущего медицинского университета».

Вопрос нехватки узких специалистов и медицинского персонала в сельских больницах не раз обозначали жители на встречах с врио губернатора Вячеславом Федорищевым, в своих обращениях, адресованных ему. По словам главы региона, Правительство Самарской области уже работает над вопросами обеспечения медицинскими кадрами городов и районов области. «Для предметного решения вопроса планируется расширять практику целевого набора. Что касается врачей узких специальностей, то, помимо опоры на наших ребят, будем приглашать специалистов из других регионов. Делаем отдельную программу по привлечению кадров из других субъектов», — добавил Вячеслав Федорищев. Кроме того, планируется повышать заработную плату врачей в бюджетном секторе. Еще одна мера поддержки, которая прорабатывается, - предоставление служебного жилья.

Глава региона также отметил, что Самарский государственный медицинский университет является надежным партнером Правительства области, хорошим примером реализации связки науки и производства, крепким вузом, где готовят квалифицированных специалистов отрасли, обладающих современными компетенциями.

 

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области / Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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