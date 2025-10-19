Предложено ввести в школах России 12-летнее обучение

159

Замсекретаря Общественной палаты РФ (ОП) Владислав Гриб в интервью ТАСС высказал мнение о необходимости ввести в школах России 12-летнее образование.

Кроме того, считает общественник, отправлять детей в школу надо с шести лет.

"Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира", – заявил ТАСС Владислав Гриб.

По его мнению, такой подход к образованию диктуют реалии времени.

Замсекретаря ОП пояснил, что школьная программа с каждым годом усложняется, появляется все больше информации и больше предметов.

"Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет", – считает Гриб.

Он полагает, что вопрос введения 12-летнего образования необходимо рассмотреть и решить уже в ближайшие год-два. Это, по его словам, повлияет в целом на качество школьного образования, которое является основой и для университетского, и для средне-профессионального образования.

По словам общественника, данный вопрос планируется активно обсуждать в ОП, Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения.

Он также выразил пожелание, чтобы к этому обсуждению подключились педагогическое и родительское сообщества.