Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
«Крылья Советов» расстались с главврачом
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Предложено ввести в школах России 12-летнее обучение

19 октября 2025 11:16
159
Предложено ввести в школах России 12-летнее обучение

Замсекретаря Общественной палаты РФ (ОП) Владислав Гриб в интервью ТАСС высказал мнение о необходимости ввести в школах России 12-летнее образование.

Кроме того, считает общественник, отправлять детей в школу надо с шести лет.

"Назрела необходимость вводить в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира", – заявил ТАСС Владислав Гриб.

По его мнению, такой подход к образованию диктуют реалии времени.

Замсекретаря ОП пояснил, что школьная программа с каждым годом усложняется, появляется все больше информации и больше предметов.

"Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет", – считает Гриб.

Он полагает, что вопрос введения 12-летнего образования необходимо рассмотреть и решить уже в ближайшие год-два. Это, по его словам, повлияет в целом на качество школьного образования, которое является основой и для университетского, и для средне-профессионального образования.

По словам общественника, данный вопрос планируется активно обсуждать в ОП, Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения.

Он также выразил пожелание, чтобы к этому обсуждению подключились педагогическое и родительское сообщества.

