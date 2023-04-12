Политеховцы примут участие в фестивале «Веснушка-2023»  

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14 апреля студенты колледжа Самарского политеха представят концертную программу в рамках фестиваля «Веснушка-2023» и выставку достижений студенческого хозяйства, которая посвящена 170-летию со дня рождения известного русского инженера, архитектора, изобретателя Владимира Шухова. Одной из его конструкций – 150-метровой «Шуховской» башне, которая установлена в Москве на Шаболовке, будет посвящен отдельный творческий номер.

- Мы с ребятами из колледжа политеха репетируем уже несколько месяцев. Наша программа будет состоять из двух блоков. Сначала зрители познакомятся с выставкой, где представлены изобретения и оригинальные технические описания обыденных вещей и даже смогут проголосовать за лучшее изделие. Затем коллективы покажут творческие номера в нескольких направлениях: театральном, вокальном, танцевальном, оригинальном жанре - «зримая песня», а также показ мод на инженерную тему, - пояснила режиссер мероприятия, преподаватель СГИК Лилия Виноградова.

Фестиваль «Веснушка» объединяет творческих студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области. В 2023 году в нем примут участие более 70 профессиональных образовательных организаций региона. По итогам концертных программ и конкурсных дней жюри выберут лучшие номера, которые войдут в программу Гала-концерта фестиваля. Лауреаты получат возможность войти в состав областной делегации и представить регион на «Российской студенческой весне» для студентов профессиональных образовательных организаций в Ханты-Мансийске.

Фестиваль «Веснушка-2023» организован Самарским Домом молодежи, Агентством по реализации молодежной политики Самарской области и региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Самарской области при поддержке регионального министерства образования и науки, а также департамента культуры и молодежной политики администрации г.о. Самара.

Концертная программа пройдет 14 апреля (пятница) в актовом зале первого корпуса Самарского политеха (ул. Первомайская, 18). В 17:00 – открытие выставки, в 17:30 - начало концерта, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ