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Почти полсотни школ Самарской губернии получат новое компьютерное оборудование

12 апреля 2021 12:44
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Почти полсотни школ Самарской губернии получат новое компьютерное оборудование

В 2021 году в Самарской области планируют создать 64 центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», 10 мини-технопарков, открыть в Тольятти второй центр цифрового образования детей «IT-куб». Кроме того, в 47 школ региона поступит оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, также в планах переоснастить 10 кабинетов технологии. Все 100% школ Самарской области (как городских, так и сельских) в этом году подключат к высокоскоростному Интернету. Цифровизация региональной системы образования проходит в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

       Создание условий для воспитания гармонично развитой личности, оснащение учреждений образования новейшим оборудованием - в том числе часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 

        Так, школьники села Патровка Алексеевского района теперь учат физику по-новому - с помощью видеороликов. Они наглядно демонстрируют суть сложных явлений – например, помогают детям понять, что такое магнитное поле тока. 

        Кабинеты, оснащенные техникой в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» -  в Патровской школе таких два - позволяют педагогам и ученикам моделировать опыты в виртуальной среде. Восьмиклассники охотнее принимают новый формат обучения, предпочитая его традиционным урокам с использованием только лишь бумажных учебников и тетрадей. 

        «Мне нравятся опыты и лабораторные работы, которые мы проводим в новых кабинетах. Это позволяет нам расширить свои знания по предмету и раскрыть творческие способности», - говорит ученица 8-го класса Патровской школы Ирина Солодова. «Мы имеем доступ к последним достижениям в области физики, информации о которых нет в учебниках», - добавляет ее одноклассник Денис Москвин.

      Учителя использование современных технологий только приветствуют. Так, им больше нет необходимости диктовать детям основные определения или заранее записывать их на доске. Текстовые фрагменты и формулы, которые нужно запомнить, автоматически выводятся на экран. 

       «Интегрирование обычного урока с цифровым делает процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. Такое занятие вызывает у детей эмоциональный подъем, повышается мотивация и познавательная активность за счет разнообразия форм работы», - рассказывает учитель физики школы с.Патровка Галина Пчелинцева. «Возможности цифровой образовательной среды позволяют вырастить всесторонне развитого ученика, готового к продолжению образования в информационном обществе, - делится впечатлениями учитель математики школы с.Патровка Лилия Дрынкина. - Ведь новые технологии - это безграничные возможности для реализации ребенка в будущем!».

         За 2 года в регионе современным оборудованием оснастили более 100 образовательных учреждений. Так, в 101 школе переоборудовали компьютерные классы для последующего внедрения цифровой образовательной среды, в 24 - переоснастили кабинеты технологии, в малых городах и сельских районах открыли 87 центров «Точка роста», в Самаре создали первый центр цифрового образования детей «IT-куб», для школ сельской местности закупили мобильный «Кванториум». В 2020 году в учебных заведениях региона заработали 40 мини-технопарков, которые представляют собой уникальную среду ускоренного развития ребенка по актуальным инженерно-техническим и научно-исследовательским направлениям.

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