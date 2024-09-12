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Образовательный онлайн-проект «ПАЗЛ и КОД» проводит приём заявок на новый учебный год

12 сентября 2024 14:00
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Образовательный онлайн-проект «ПАЗЛ и КОД» проводит приём заявок на новый учебный год

Бесплатный благотворительный образовательный онлайн-проект «ПАЗЛ и КОД», реализуемый Фондом поддержки талантливой молодёжи «Будущие лидеры», проводит приём заявок на новый учебный год.

С 2020 года Фонд реализует социальные образовательные программы, рассчитанные на помощь детям, оказавшимся без попечительства родителей (воспитанникам детских домов) и учащимся из малонаселённых городов России, в возрасте от 14 до 17 лет. На сегодняшний день 31 учащийся из Самарской области является участником проекта. В числе участников проекта: ГБОУ СОШ с. Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области, ГКУ СО «Клявлинский социальный приют для детей и подростков «Надежда», ГКУ Самарской области Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Иволга» городского округа Самара (коррекционный), ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин», ГКУ СО «Чапаевский СРЦН» отделение п.г.т. Осинки, ГКУ СО «КЦ СО «Ровесник», Красноярский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс».

Цель образовательного проекта «ПАЗЛ и КОД» – профориентация в ИТ-сфере, использование доступного образования высокого уровня в качестве социального лифта. Проект нацелен на популяризацию информационных технологий среди подрастающего поколения в возрасте от 14 до 17 лет. Проект даёт возможность бесплатно осваивать востребованные в ИТ-сфере навыки и профессии, способствует всестороннему развитию подростков в современном обществе.

Направление «ПАЗЛ» включает работу с воспитанниками детских домов и ориентировано на развитие мотивации, раскрытие внутреннего потенциала и формирование самодисциплины. Лучшие практики образовательных программ «ПАЗЛ» формируют осознание подростками своей ценности, уникальности и веры в собственный успех.

Для детей, воспитывающихся в государственных учреждениях, в возрасте от 11 до 13 лет (учащиеся 5-7 классов) Фондом реализуется проект «ПАЗЛик», в рамках которого участники получат возможность познакомиться с миром ИТ-технологий в игровом формате, изучить работу компьютера, правилами безопасного интернета, а также сформируют навыки критического мышления, разовьют фантазию и креативность.

Направление «КОД» рассчитано на детей из малых городов отдаленных регионов страны с населением до 100 тысяч человек и развивает у подростков профессиональную ориентацию по основным аспектам информационных технологий, глобальной цифровизации отраслей экономики, науки и социальной жизни общества. «КОД» призван заинтересовать детей миром ИТ-индустрии и помочь им определиться с профессией в этой области.

Успешно освоившие образовательный курс участники-финалисты из каждого потока бесплатно проходят ежегодную очную стажировку в городе Санкт-Петербург.

Дополнительная информация размещена на ресурсах проектов: https://puzzle-edu.ru и https://code-edu.ru .

 

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