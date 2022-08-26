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Новое знание ждет Самару: федеральный просветительский марафон «Знание» стартует 31 августа

26 августа 2022 16:55
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В течение трех дней, с 31 августа по 2 сентября, участники марафона смогут послушать лекции и мастер-классы от известных российских экспертов. 

Федеральный просветительский марафон «Знание» стартует 31 августа. У молодежи Самарской области остается только несколько дней, чтобы подать заявку на участие. Очередной марафон от российского общества «Знание» станет самым масштабным событием в сфере просвещения и образования в этом году. Причем в этом году для слушателей марафона организаторы сделали открытую регистрацию: те, кто готов продемонстрировать свои знания и таланты, примут участие в творческом конкурсе.

В течение трех дней, с 31 августа по 2 сентября, участники марафона смогут послушать лекции и мастер-классы от известных российских экспертов.  Всего в мероприятии примут участие более 200 выдающихся лекторов — государственных деятелей, лидеров бизнеса, ученых и популяризаторов науки, профессионалов сферы медиаиндустрии.

В их числе: Игорь Бутман, Татьяна Голикова, Зарина Догузова, Мария Захарова, Сергей Кириенко, Сергей Кравцов, Алексей Лихачев, Никита Мазепин, Дмитрий Песков, Ксения Разуваева, Александр Сергеев, Владимир Толстой, Валерий Фальков, Андрей Фурсенко, Константин Эрнст.

Марафон пройдет на пяти площадках, у каждой будет своя ключевая тема. В Москве будут обсуждать тему «Знание. Сила», в Санкт-Петербурге в зону дискуссии попадет импортозамещение – тема «Знание. Сделано в России». Спикеры в Нижнем Новгороде сосредоточатся на особенностях жизни в многонациональной стране – тема «Знание. Наследие России». Об осознанном отношении к экологии и окружающей среде поговорят на Камчатке – тема «Знание. Экология». Впервые одной из площадок марафона станет Луганск в Луганской народной республике. Культурное многообразие и общие ценности станут ее лейтмотивом – тема «Знание. Мы вместе».

Посмотреть выступления экспертов смогут все желающие из любой точки страны, а самые активные смогут получить не только полезную информацию, призы от партнеров, но и ответ на свой вопрос от звездного спикера. Напомним, что на одном из марафонов «Знание» студенты из Самарского университета им. Королева в прямом эфире задали конструкторский вопрос Илону Маску и получили на него подробный ответ.

 Узнать подробности и подключиться к трансляции можно на сайте https://marathon.znanierussia.ru/ и ВКонтакте https://vk.com/znanierussia.

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