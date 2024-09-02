Новая школа в «Волгаре» поставлена на кадастровый учет

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К началу учебного года самарским Росреестром была поставлена на кадастровый учет и зарегистрирована новая четырехэтажная общеобразовательная школа в микрорайоне Волгарь по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, Куйбышевский внутригородской район, ул. Софьи Агранович, здание 2.

Средняя общеобразовательная школа № 19 городского округа Самара имеет площадь 18,3 тысячи кв. м. Она построена по концессионному соглашению, в котором участвовало Правительство Самарской области.

Учебное учреждение рассчитано на 1100 мест. Помимо учебных аудиторий у ребят будут школьные мастерские, кулинарный класс, выставочное пространство, актовый зал, библиотечно-информационный центр, игровые комнаты. Физкультура будет проходить в спортивных залах и на стадионе. Также в школе есть - медицинский блок, помещения логопеда и психолога. Предусмотрены специальные классы и для учеников, остающихся на продленке.

Материал подготовлен

Управлением Росреестра по Самарской области