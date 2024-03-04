Национальный проект «кадры» стартовал в Самаре

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В минувшую пятницу в самарской школе №55 открылся профильный класс ЗАО «Нефтефлот».

«Ещё вчера Президент России в послании Федеральному Собранию говорил о том, как важно, чтобы сегодняшние подростки становились профессионалами своего дела, а уже сегодня мы открываем профильный судостроительный класс», – прокомментировала директор МБОУ «Школа №55» г.о. Самара Ирина Клешненкова.

Занятия будут проходить в новом кабинете с установленным мультимедиа оборудованием. Также учеников судостроительного класса отличают шевроны на фирменной одежде. Профильные занятия для ребят будут проводить представители завода, а также педагоги из техникумов и вузов. Окончив школьную программу, ученики смогут поступить в Самарский государственный технический университет на кафедру машиностроения или в Нефтехимический техникум в Новокуйбышевске и другие колледжи - партнеры судостроительного предприятия.

«Профильный класс – это не только внешнее оформление, но и содержательная программа профессиональной ориентации школьников, культурного и патриотического воспитания. Это возможность для ребят присоединиться к нашей команде судостроителей, выбрав дальнейшую профессию по душе», – рассказал исполнительный директор ЗАО «Нефтефлот» Вячеслав Степанов.

ЗАО «Нефтефлот» ведёт активную работу по популяризации инженерных и рабочих специальностей, в частности, в сфере судостроения.

В рамках развития профильного класса, будет расширятся перечень учебных заведений среднего и высшего технического образования, сотрудничающих с предприятием, для выстраивания карьерной лестницы учащихся.

«Очень важно и правильно, когда учащиеся и их родители видят все ступени и перспективу образовательного процесса. Сначала это профильные занятия и посещение завода, потом учёба по специальности в техникуме или техническом ВУЗе, опять же с прохождением производственной практики на ЗАО «Нефтефлот», и далее трудоустройство и программа наставничества для молодых специалистов», - подчеркнула координатор проекта Юлия Копылова.