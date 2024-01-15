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Награды за успехи и важные сообщения: педагоги и школьники получили новые возможности в Сферуме

15 января 2024 10:45
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Награды за успехи и важные сообщения: педагоги и школьники получили новые возможности в Сферуме

Сферум представил новые функции для педагогов, родителей и учащихся. В учебном профиле Сферум в VK Мессенджере появился раздел «Награды», благодаря которому педагоги смогут мотивировать и поощрять школьников за достижения в учебе, спорте и внеучебной деятельности. Пользователям Сферума стала доступна расшифровка видеозвонков, с помощью которой можно оперативно получать текстовые расшифровки педагогических совещаний или родительских собраний. В последнюю версию разработчики также добавили функцию важных сообщений — она поможет не пропустить в учебной переписке нужную и актуальную информацию. 

Награды за достижения

Учителя с верифицированным учебным профилем Сферума в VK Мессенджере могут выдавать награды школьникам прямо в чате класса или личной переписке. Награды будут видны в учебных профилях детей. 

Награду «Звездный час» можно получить за отличный доклад, «Хочу все знать»  за активную работу на уроке, а «Надежным помощником» может стать тот ученик, который выручил одноклассников. Предусмотрены также специальные знаки отличия для победителей городской олимпиады  «Пришел, увидел, все решил» и обладателей спортивных достижений  «Чемпионский настрой» и «Школьный чемпион» — за активность на уроке физкультуры или победу на спортивном соревновании от лица школы. 

На старте в Сферуме доступно шесть наград. Каждую ученик может получить один раз, но она навсегда останется в его учебном профиле и будет видна всем пользователям.

Расшифровка видеозвонков и функция важных сообщений

Пользователи учебного профиля Сферум в VK Мессенджере могут воспользоваться функцией расшифровки видеозвонков  она будет полезна, если нужно получить протокол педагогического совещания или родительского собрания в текстовом формате. После начала звонка необходимо нажать кнопку расшифровки, а по его окончании файл с текстом придет в чат.

Функция важных сообщений позволяет оповестить всех участников чата о сообщении и следить, чтобы все с ним ознакомились. Например, это может быть оповещение о дате проведения родительского собрания или итоговой контрольной. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо в поле для сообщения в чате ввести три восклицательных знака, затем перейти на новую строку, нажав Shift?+?Enter, и написать текст. После этого придет уведомление от сообщества «Сферум на связи», которому нужно подтвердить отправку сообщения.

«Цифровые инструменты помогают педагогам в организации учебного процесса и снимают с них часть рутинных задач. Функция важных сообщений позволяет не упустить самое необходимое в объемной переписке, а возможность расшифровки видеозвонка — получить текстовый протокол онлайн-совещания или родительского собрания. Кроме того, учеников можно мотивировать не только высокими оценками, но и специальными наградами прямо в Сферуме», — рассказал Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

 Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

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