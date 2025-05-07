Молодая ученая Самарского политеха стала призером конкурса научных работ

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Благотворительный фонд «Развитие химической физики» подвел итоги конкурса научных работ, проводимых студентами, аспирантами и молодыми учеными в области химической физики. Эксперты рассмотрели 131 заявку от исследователей со всей России и отобрали 13 претендентов на победу. По результатам финального отбора четвертое место в конкурсе заняла доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» Политеха Елизавета Морхова. Уже несколько лет она ведет поиск новых твердотельных электролитов в качестве материалов электрохимических газовых сенсоров. На развитие своих исследований наш ученый получит 100 тысяч рублей.

– Газовые сенсоры применяются для аналитических целей, связанных с детектированием различных газов в атмосфере, – рассказывает Елизавета Морхова. – В частности, существуют электрохимические датчики кислорода – устройства, состоящие из электродов, между которыми расположен кислород-проводящий твердый электролит. Принцип их работы основан на измерении показаний парциального давления кислорода. Твердые электролиты в них должны обладать преимущественно ионным типом проводимости, при этом значения проводимости должны достигать 10-4 См/см и выше при 500-800 градусах Цельсия.

По словам доцента Политеха, для большинства сенсоров в качестве твердого электролита сегодня используют стабилизированные оксиды циркония, которые характеризуются оптимальными значениями проводимости при более высоких рабочих температурах. Кроме того, для материалов сенсоров важны высокая плотность, химическая и механическая стабильности. Поэтому задача поиска новых высокопроводящих, высокоплотных твердых электролитов представляет большой интерес.

В процессе исследований Елизавета Морхова разработала методику комбинированного теоретического анализа проводящих свойств материалов, состоящую из различных кристаллохимических и квантово-химических подходов. Благодаря этой инновации ученые Политеха уже обнаружили ряд новых перспективных кислород-ионных проводников.

Благотворительный фонд «Развитие химической физики», выступающий организатором конкурса научных работ, создан при участии Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук.