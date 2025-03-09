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Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных 2025

9 марта 2025 13:09
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Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных 2025

В российских школах последние звонки запланированы на 24 мая, а выпускные на 28 июня, с обязательной церемонией поднятия флага и чествованием многодетных семей, а также участников спецоперации.

Как передает РИА «Новости», в текущем учебном году в российских школах последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные – 28 июня. Соответствующие рекомендации для всех субъектов страны выпустило министерство просвещения. Мероприятия станут частью традиционного школьного календаря.

Торжественные выпускные церемонии будут включать в себя поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации. Запланировано чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами, а также участников специальной военной операции.

Дополнительно регионам поручено обеспечить меры безопасности и создать доступные условия для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

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