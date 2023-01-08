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Минобр разъяснил как в школах Самарской области будут проходить занятия в морозы

8 января 2023 11:36
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Минобр разъяснил как в школах Самарской области будут проходить занятия в морозы

Будет ли введено дистанционное обучение в школах региона 9 января 2023 года, решат руководители образовательных учреждений. Родителям о принятом решении сообщат сегодня вечером классные руководители.

Как пояснили в министерстве образования и науки Самарской области решение об отмене очных занятий принимает руководитель каждого отдельно взятого образовательного учреждения на  основании прогноза погоды по данным ФГБУ «Приволжское УГМС», пишет Обозрение.

Дистанционное обучение может быть введено при температуре воздуха:

  • ниже -25°С (с 1 по 4 класс)
  • ниже -27°С (с 1 по 8 класс)
  • ниже -30°С (с 1 по 11 класс).

До родителей учеников принятое школьной администрацией решение доводится классными руководителями накануне вечером.

«В случае отмены очных занятий организуется обучение с использованием дистанционных технологий», — информирует региональный Минобр.

Однако, тех детей, которые не смотря на отмену очных занятий пришли в школу, отправить по морозу домой администрация образовательного учреждения не вправе. Для таких учеников в школе обязаны организовать обучение и питание.

Аномальные морозы прогнозируются в Самарской области до середины следующей недели. 

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