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Министерство просвещения предложило дополнить предмет «История» разделом «История нашего края»

22 января 2024 23:05
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Академик Чубарьян рассказал, зачем в школе изучать краеведение

Министерство просвещения предложило дополнить предмет «История» разделом «История нашего края». Такое нововведение в школах могут ввести с 1 сентября 2025 года. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Как могут выглядеть такие уроки, "Парламентской газете" рассказал историк, действительный член Российской академии образования Александр Чубарьян.

- Александр Оганович, нужно ли в школе изучать краеведение?

- Уже сейчас во многих школах России изучают историю своего края. Сделать это обязательным, интегрировав такой курс в предмет «История», на мой взгляд, — правильная идея, но с некоторыми уточнениями.

Сейчас каждый регион, каждый край сам определяет содержание курса местной истории. При этом мы сталкиваемся со случаями, когда отдельные субъекты дают собственные оценки тех или иных политических событий. Например, по-разному трактуется история вхождения той или иной территории в состав России. Но это функция федеральных учебников.

Что касается региональных учебников, они должны обращать внимание на культуру, этнографические, духовные особенности конкретного субъекта, язык, моду, нравы. По моему мнению, на этот счет нужна общая рекомендация Минпросвещения.

- Придется ли увеличить количество часов на «Историю» из-за включения в нее нового раздела?

- Мое мнение однозначное: в связи с включением в предмет нового раздела необходимо увеличить на него и количество часов. Изучение местной истории не должно идти в ущерб изучению истории государства.

- А надо ли будет из-за появления нового раздела перепечатывать и учебники истории, причем отдельные для каждого региона?

- Как раз сейчас идет работа над учебниками истории для 5-9 классов. Лично я работаю над учебниками по всеобщей истории. Думаю, что эта работа будет закончена в этом году, чтобы к 1 сентября учебники уже поступили в школы. Полагаю, что в рамках этой работы уже сейчас можно подумать о включении в пособия по отечественной истории материалов для нового раздела конкретно для каждого региона.

- А что изменится в учебниках всеобщей истории, над которыми работаете вы? Какие главы туда добавят?

- Главная новация — это расширение разделов, касающихся истории Востока. Азия, Африка теперь есть вся, расширена Латинская Америка — это главное, над чем мы работаем сейчас.

Что касается учебника для пятого класса по всеобщей истории, ранее это была история Древнего мира, и она касалась в основном Древнего Востока, Греции, Рима. Теперь туда включены и разделы, касающиеся древнего периода на территории нашей страны: Причерноморье, Сибирь и так далее.  

Много уточняющих оценок и в учебниках по отечественной истории.

- А как будет решаться вопрос с преподавателями истории своего края? Многие ли школьные учителя обладают еще и  краеведческими знаниями?

- Уверен, что для регионов это не будет проблемой. Убежден, что в каждом субъекте есть такие специалисты.

 

 

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