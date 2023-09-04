Медицинские колледжи региона приняли более 2600 первокурсников

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Заместитель министра – руководитель правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний, в СамГМУ и Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной, сообщает Минздрав региона.



«Дорогие студенты, от лица министерства и всего практического здравоохранения поздравляю вас с началом профессионального пути. Будьте достойны вашего вуза, ваших замечательных педагогов и тех возможностей, которые вам представятся во время обучения, — пожелал замминистра первокурсникам университета. — 90% медицинских работников Самарской области трудятся в государственной системе здравоохранения. Это 110 учреждений на территории нашей губернии. Ресурсы, которые вкладываются в развитие медицины региона сегодня, — поставки оборудования, строительство новых подразделений, модернизация первичного звена, — беспрецедентны.

Но самое ценное в здравоохранении — это вы, наши кадры».



Также Денис Бутолин посетил торжественную линейку в Самарском колледже им. Нины Ляпиной, поздравил студентов и преподавателей.



В этом году в учреждения среднего профессионального образования — колледж имени Нины Ляпиной, Тольяттинский медицинский колледж, Сызранский медико-гуманитарный колледж, Губернский колледж г. Похвистнево — и их филиалы поступили 2673 студента.



Ежегодно увеличиваются контрольные цифры приема на подготовку специалистов со средним профессиональным медицинским образованием. В этом году они составили 1880 мест — на 175 больше чем в 2022.