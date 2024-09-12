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Космический потенциал: «умную одежду» Центра НТИ СамГМУ апробируют для подготовки космонавтов

12 сентября 2024 09:18
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Космический потенциал: «умную одежду» Центра НТИ СамГМУ апробируют для подготовки космонавтов

Разработка учёных Самарского государственного медицинского университета Минздрава России «умная одежда» MioBody в ходе апробации будет использована при комплексном анализе показателей здоровья космонавтов, осуществлении мониторинга усталости и атрофии мышц во время тренировок и проведении стимуляции мышц для поддержания их тонуса на этапах подготовки космонавтов. Тестированием MioBody займутся специалисты Центра подготовки космонавтов (ЦПК) совместно с Центром НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, в котором была разработана «умная одежда». Планируется, что апробация пройдет в течение 12 месяцев. 

Обсуждению возможностей MioBody и перспективам ее использования был посвящен совместный научный семинар, организованный Центром подготовки космонавтов (ЦПК) и Центром НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ. Участники семинара отметили важность мониторинга усталости и атрофии мышц во время тренировок, а также стимулирование мышечной активности для поддержания необходимого тонуса в процессе подготовки космонавтов к полетам. Рассматривались результаты применения «умной одежды» спортсменами в контексте ее потенциала для комплексного анализа здоровья космонавтов.

«Мы уделили большое внимание миографии мышц: обсудили, как они должны работать и как не должны. Обсуждали, какие характеристики необходимы на Земле и как они отличаются от того, какие требования к ней предъявляются в космосе. Обсуждение прошло активно, затронули вопросы использования и ухода за одеждой. Впереди нас ждет большая и интересная работа!», — отметил директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Алексей Комягин.

Представители ЦПК оценили, что несмотря на «умную» начинку, эта одежда удобна в уходе – её можно стирать, она не сковывает движений, что очень важно при физических нагрузках. 

«Разработка «умной одежды» является значимым шагом не только для медицинских технологий, но и для других направлений. Если не бояться и не мыслить с ограничениями, то можно увидеть все новые варианты применения. В том числе в космосе. Тестирование «умной одежды» нашими спортсменами выявило безграничный, буквально космический потенциал, — комментирует ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов. — В условиях космоса поддержание здоровья и физической формы становится критически важным, и наша инновация может сыграть ключевую роль в этом процессе. «Умная одежда» позволит осуществлять комплексный анализ здоровья космонавтов, вносить необходимые коррективы в тренировочный процесс и даже проводить стимуляцию мышц для поддержания их тонуса. Апробация позволит полностью раскрыть весь потенциал возможностей нашей разработки». 

Ректор отметил, что разработка «умной одежды» Центра компетенций НТИ на базе СамГМУ стала одним из мероприятий в рамках формирования технологического суверенитета, которые в этом году были одобрены экспертным сообществом и получили финансирование.

В дискуссии об аспектах использования «умной одежды» для космонавтов приняли участие порядка 40 сотрудников ЦПК из различных подразделений, в том числе Института медико-биологических проблем РАН. В число основных спикеров вошли заместитель начальника ЦПК по науке и развитию Владимир Дубинин, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Казанцев, руководитель лаборатории проектирования «умной одежды» и реабилитационных программно-аппаратных комплексов, а также менеджер проектов лаборатории Павел Титоренко.

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