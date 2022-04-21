КбшЖД примет участие в ускоренной подготовке  специалистов ж/д профессий для Самарской области

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В Самаре состоялось подписание соглашения о партнерстве между Куйбышевской железной дорогой, Министерством образования и науки Самарской области и СамГУПС.

Согласно подписанному документу в рамках федеральной программы «Профессионалитет» ОАО «РЖД» совместно с Самарским университетом путей сообщения организуют подготовку специалистов со средним профессиональным образованием по актуальным железнодорожным профессиям в сокращенные сроки.

В Самаре уникальный образовательно-производственный кластер будет открыт на базе Самарского колледжа железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова. Здесь будут оборудованы тематические классы для занятий, организованы коворкинговые пространства для студентов и студенческая практика на предприятиях полигона Куйбышевской железной дороги.

Подготовка студентов будет вестись по железнодорожным специальностям: «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)», «Электроснабжение (по отраслям)», «Подвижной состав железных дорог (локомотивы)».

Курс обучения рассчитан на три года. Обучаться по программам в рамках госпроекта «Профессионалитет» будут студенты, которые закончат в этом году девять классов и поступят в Самарский колледж железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова – структурное подразделение СамГУПС. Учебные программы будут сформированы с учетом потребностей работодателя и с применением практикоориентированной модели обучения. Аттестация выпускников пройдет в форме демонстрационного экзамена по корпоративным стандартам ОАО «РЖД». После обучения выпускники получат возможность гарантированного трудоустройства на железнодорожные предприятия полигона КбшЖД, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников