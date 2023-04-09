какие нововведения появятся в ЕГЭ в 2023 году

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Опросы показывают, что от 20 до 66% выпускников школ находятся в постоянном напряжении в ожидании ЕГЭ. По сути, для старшеклассников единый госэкзамен действительно самый большой стресс за всё время школьной жизни. Однако у них еще есть возможность подготовиться к сюрпризам составителей заданий: сейчас идет досрочный этап ЕГЭ, и многие учителя на себе проверяют, как поменялся экзамен. "Известия" поговорили с педагогами, а также с психологами о том, как настроиться на экзамен за оставшиеся полтора месяца.

Когда ЕГЭ в 2023 году

Сейчас идет период досрочной сдачи экзаменов. Он начался 20 марта с ЕГЭ по географии и литературе. Школьники уже сдали русский язык, математику, иностранные языки, обществознание, информатику и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Впереди только экзамены по истории и химии — 10 апреля. Для досрочников есть резервные дни — с 12 по 19 апреля.

Основной период ЕГЭ 2023 года начнется 26 мая. Первыми экзамены сдадут 11-классники, которые выбрали географию, литературу, химию. 29 мая и 1 июня «сдаваться» придется всем: на эти дни запланированы русский язык и математика. 5 мая состоится ЕГЭ по истории и физике, 8 июня — по обществознанию; 13 июня — по иностранным языкам и биологии. 16 и 17 июня продолжатся экзамены по иностранным языкам — на эти даты назначено говорение. 19 и 20 июня сдавать экзамены будут ребята, которые выбрали информатику и ИКТ.

Резервные дни для основного периода назначены на даты с 22 июня по 1 июля.

Дополнительный поток сдачи ЕГЭ только по обязательным предметам: 6 сентября — по русскому языку, 12 сентября — по математике, 19 сентября — по обоим предметам.

Все экзамены начинаются в 10:00, обычно ЕГЭ длится 3−4 часа. На говорение по иностранным языкам выделяют 14−17 минут в зависимости от предмета. Организаторы на экзаменах готовы всё объяснять и не создавать лишнего напряжения, но строги в рамках регламента: например, школьники, которые не успевают переписать сочинение из черновика в чистовик до конца экзамена, возможность потратить на это лишние минуты не получат.