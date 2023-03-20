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«IQ ПФО»: 17 самарских студентов представят регион в финале окружной Интеллектуальной олимпиады

20 марта 2023 14:49
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В Самаре состоялось награждение победителей регионального этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов «IQ ПФО».

В Самаре состоялось награждение победителей регионального этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

Более 450 студентов из 17 вузов и 24 колледжей и техникумов губернии приняли участие в региональном этапе олимпиады, который проходил с 13 февраля по 12 марта 2023 года по 6 традиционным направлениям: «Парламентские дебаты», «Управленческие поединки», «Что? Где? Когда?», «Конкурс инженерных команд», «Программирование», «Робототехника».

Отметим, проект «IQ Самара» реализуется в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь). Молодежная повестка находится в постоянном фокусе работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и работы Правительства региона. Принимая во внимание запрос молодежи на креативные общественные события, инициируются новые проекты, фестивали, конкурсы, творческие и спортивные мероприятия. Благодаря такому подходу Самарская область в 2022 году получила субсидию на развитие молодёжной политики во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации — «Регион для молодых».

«Интеллектуальное развитие, создание условий для формирования таких компетенций на протяжении многих лет являются приоритетными. История интеллектуальной олимпиады ПФО уходит в 2015 год, когда проект стал победителем Молодёжного форума «iВолга» и был успешно реализован в Республике Мордовия, а затем вошёл в состав общественных проектов ПФО. В этом году региональный этап Олимпиады получился особенно ярким и насыщенным. Впервые в рамках большого проекта «IQ Самара», который направлен на продвижение интеллектуальных игр, для студентов были организованы встречи с федеральными экспертами, мастер-классы по формированию и развитию способностей в разных направлениях», - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

По итогам отборочных испытаний сформировалась региональная команда знатоков, которая представит губернию в финале.

Победителями в направлении «Парламентские дебаты» стали студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Владислав Шульгин и Андрей Исаков, а в «Управленческие поединки» - Мария Веревкина (Самарский национальный исследовательского университета имени академика С. П. Королева) и Артем Фадеев (Самарский государственный университет путей сообщения).

В направлении «Что? Где? Когда?» победу одержала команда «Адвокаты Паскаля» Самарского университета (Егор Белов, Богдан Макаренко, Лилия Вакарина, Даниил Попов, Данила Солодилов, Анна Бугакова), лучшими в «Конкурсе инженерных команд» стали Александр Задорожнюк, Александр Туманов, Алексей Якимов - студенты Самарского университета. В направлениях «Программирование» и «Робототехника» также лидеры - студенты Самарского университета Владимир Недугов, Иван Яшин и Михаил Загорин, Ольга Сенацкая соответственно.

Уже 23 марта 2023 года сборная Самарского региона отправится в Саранск на окружной финал олимпиады «IQ ПФО».

В настоящее время проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Организатором регионального этапа выступает департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области, ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики», Самарская региональная общественная организация - центр реализации проектов «Молодёжь Самары».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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