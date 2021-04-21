Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о начале модернизации школьных столовых в этом году

233

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров анонсировал новый значимый проект в регионе. Речь идет о модернизации столовых в школах – эту необходимость губернатор обсудил с родителями учащихся.



Глава региона отметил, что организация бесплатного горячего питания была важным решением и поручением Президента России Владимира Путина в Послании Федеральному Собранию прошлого года.

- За 2020 год мы справились со всеми задачами, которые перед собой ставили. Все дети младших классов в школах Самарской области обеспечены горячим питанием, а таких ребят у нас почти 145 тысяч. Рад, что наш регион за короткие сроки оказался подготовленным к реализации поручения Владимира Путина. Мы поработали над тем, чтобы создать условия в школах, столовых и комбинатах питания. Хотя не всем регионам удалось стартовать сразу с первого года работы программы.



Дмитрий Азаров добавил, что обсудив вопрос с региональным родительским комитетом принял решение о начале работ по модернизации столовых уже в этом году.