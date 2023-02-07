Глава Роспатента Юрий Зубов оценил фундаментальную и практическую базу Самарского университета

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Задача по импортозамещению

Самарский университет им. Королёва, АНО "Институт регионального развития" - управляющая компания НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) заключили трехстороннее соглашение об экспертно-аналитическом сопровождении научно-технического проекта вуза. Речь идет о газотурбинной установке малой мощности, которая будет востребована там, где настоящий дефицит энергоснабжения - это населенные пункты, удаленные микрорайоны, промышленные предприятия, больницы, спортивные центры, - то есть объекты, нуждающиеся в автономной энергии.

3 февраля Юрий Зубов, глава Роспатента, в рамках рабочего визита в Самарскую область ознакомился с фундаментальной и практической базой, на которой разрабатывается газотурбинная установка малой мощности для нужд распределенной энергетики. Распределенная энергетика представляет собой производство энергии на основе множества малых генерирующих устройств, объединенных в сеть. В этом сегменте энергетики в нашей стране используются, как правило, микротурбинные электростанции зарубежного производства, в основном, компаний США. Разработка ученых Самарского университета им. Королёва поможет решить вопрос импортозамещения в этом направлении.

"Площадь нашей страны огромна, многие населенные пункты расположены далеко друг от друга, и для того, чтобы оперативно и перманентно получать автономную энергию, потребуются тысячи подобных установок, - отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва. - Мы провели исследование и поняли, что энергоустановка должна быть мощностью 75 кВт, с возможностью объединения таких устройств в кластер".

Как пояснил Олег Ена, руководитель проектного офиса "Федеральный институт промышленной собственности", выбор проекта для проведения эксперимента по экспертному сопровождению был сложным и многоступенчатым - было много кандидатов. Но в итоге выбор сделали в пользу малоразмерной газотурбинной установки: "Решающую роль сыграла мощная инфраструктура НОЦ, четкая система его работы. И сам проект Самарского университета им. Королёва, имеющий большой потенциал".

Экспертное сопровождение разработки

Заключенное трехстороннее соглашение предусматривает экспертно-аналитическое сопровождение этой разработки Роспатентом, а именно: патентная аналитика, форсайт и технологии скаутинга для подготовки ее к выводу на рынок. "В рамках соглашения будут проводиться патентные разведка и форсайт, благодаря которым университет получит сведения о том, с кем лучше взаимодействовать, каких подрядчиков привлечь, кто будет потребителем энергоустановок", - пояснил ректор.

На данный момент завершено концептуальное и предварительное эскизное проектирование основных узлов газотурбинного привода установки, разработаны предварительная конструкция двигателя и структура систем энергоустановки, а также подготовлен макет малоразмерной газотурбинной установки. С макетом энергоустановки и ознакомился глава Роспатента. Как пояснили ему сотрудники лаборатории аддитивных технологий университета, корпус камеры сгорания энергоустановки и еще ряд корпусных деталей для нее будут напечатаны на отечественных 3D-принтерах, которыми располагает вуз, что значительно ускорит работы по их производству.

Кроме того, одна из задач проекта - использование модульной схемы газотурбинного двигателя, которая позволит в короткие сроки на основе базовой конструкции создавать энергоустановки, рассчитанные на использование разных видов топлива.

Беспилотники широкого спектра применения

Ознакомился в ходе визита Юрий Зубов и с разработками Центра беспилотных систем вуза. Он осмотрел первый в России учебно-тренировочный комплекс для пилотов БПЛА, объединяющий в себе виртуальную реальность и реальный дрон. Этот комплекс позволяет в сжатые сроки обучать безопасному управлению беспилотными воздушными судами вертикального взлета.

Также сотрудники Центра рассказали главе Роспатента о беспилотниках с целой линейкой полезных нагрузок - среди них дрон с установленным гиперспектрометром. С воздуха этот аппарат может анализировать состав воды, почвы и прогнозировать урожайность, распознавать незаконные стройки, выявлять незаконные свалки. Особый интерес главы Роспатента вызвал беспилотник, на который установлен портативный газохроматограф, за считанные минуты анализирующий состав атмосферного воздуха в экологических целях.

"Здесь создана современная научно-техническая исследовательская база, которая имеет опережающий характер", - заключил глава Роспатента по итогам визита, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: Светлана Осьмачкина