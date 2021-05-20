Финал Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 2022 года - вновь в ПФО

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19 мая в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии закрытия XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» во Дворце спорта «Нагорный» города Нижний Новгород.

На мероприятии присутствовали заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, главы регионов ПФО, в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, более 3500 студентов из 75 регионов России, общественные деятели и представители культуры и науки.

Фестиваль проводился в рамках Года науки и технологий, объявленного Указом Президента РФ.

«Российская студенческая весна» также реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Обращаясь к зрителям и участникам церемонии, Игорь Комаров сказал:

«Для нашего округа фестиваль «Российская студенческая весна» давно стал одним из самых ожидаемых и значимых событий: 17-й раз он проводится в ПФО. Особенно радостно, что фестиваль проходит в год 800-летия Нижнего Новгорода. Для нас важно реализовать потенциал молодежи, дать возможность участвовать в развитии нашей страны и нашего будущего. Это одна из ключевых задач, которые поставил перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин».

К участникам также обратились организаторы фестиваля. Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков отметил важную роль фестиваля как уникального студенческого движения:

«Студенческая весна» – уникальный проект, в нем нет проигравших. Любой человек, который вышел на сцену, уже победитель». Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий проанонсировал гастрольный тур Студвесны, который будет способствовать продвижению творческих результатов победителей и призёров: «XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в Нижнем Новгороде завершился, но на этом он не заканчивается. Нововведение фестиваля с этого года – гастрольный тур победителей по регионам России».

Награждение победителей прошло по итогам трех конкурсных дней в рамках 10 направлений и дополнительных номинаций, в том числе новых – «Арт» и «Научный слэм». Лауреатами фестиваля стали 347 финалистов.

Фестиваль «Российская студенческая весна» не покинет Приволжье, в следующем году право на его проведение получила Самарская область.

«Мы выполнили все задачи, ребята получили мощнейший заряд позитива и творчества. Планка задана очень высокая, и мы готовы передать эстафету», - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, в Республике Татарстан пройдёт «Студенческая весна стран СНГ».

Со списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке: https://studvesna.ruy.ru/.

Напомним, что наряду со «Студенческой весной» в ПФО реализуются собственные проекты, в которых участвуют все 14 регионов округа. Так, 23 апреля 2021 года в Ижевске были подведены итоги фестиваля «Театральное Приволжье» детских и молодёжных любительских театров, который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В нынешнем сезоне в фестивале приняли участие 416 театральных коллективов: 157 молодежных и 256 школьных театров, в конкурсных постановках поучаствовали около 5 тысяч человек.

18 мая 2021 года в Саратовской области состоялось открытие спортивно-туристского лагеря «Туриада». Участие в соревнованиях принимают более 500 молодых людей из всех регионов округа.

В Самарской области 22 июля 2021 года стартует международный молодежный фестиваль «Иволга» - рекордсмен по количеству участников. По словам полпреда Президента РФ в ПФО, Китай и Белоруссия также заявили о желании участвовать в этом фестивале, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО