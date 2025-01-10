До окончания приема заявлений на сдачу ЕГЭ-2025 остается меньше месяца. 1 февраля — последний день, когда можно подать документы.
Заявление принимают:
- у выпускников этого года — в своей школе;
- у тех, кто учится экстерном, — в любой школе с государственной аккредитацией;
- у выпускников прошлых лет — в пункте приёма. Адреса можно найти на сайте регионального Министерства образования.
Школьнику для подачи заявления нужен только паспорт. Если одиннадцатиклассник не может прийти сам, право заполнить документы есть у родителей и доверенного лица.
Выпускники прошлых лет должны принести:
- паспорт;
- оригинал или заверенную копию документа о предыдущем образовании;
- СНИЛС;
- согласие на обработку персональных данных.