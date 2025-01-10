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До окончания приема заявлений на сдачу ЕГЭ-2025 остается меньше месяца. 1 февраля — последний день, когда можно подать документы.



Заявление принимают:



- у выпускников этого года — в своей школе;

- у тех, кто учится экстерном, — в любой школе с государственной аккредитацией;

- у выпускников прошлых лет — в пункте приёма. Адреса можно найти на сайте регионального Министерства образования.



Школьнику для подачи заявления нужен только паспорт. Если одиннадцатиклассник не может прийти сам, право заполнить документы есть у родителей и доверенного лица.



Выпускники прошлых лет должны принести:



- паспорт;

- оригинал или заверенную копию документа о предыдущем образовании;

- СНИЛС;

- согласие на обработку персональных данных.