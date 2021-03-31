Дмитрий Азаров с руководством и родителями школы №132 обсудили планы по развитию учреждения

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В среду, 31 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководством и родителями школы №132, чтобы обсудить планы по развитию учреждения. Здесь же глава региона по ВКС провел круглый стол с родителями и учителями губернии по подготовке к ЕГЭ и ГИА.

Директор школы Наталья Сокур рассказала, что администрация совместно с родителями учеников и Советом ректоров региона, для которого школа является опорной, разработала программу развития учреждения до 2025 года. В соответствии с концепцией, упор будет сделан на раннюю профилизацию: классы будут разделены по четырем направлениям – гуманитарное, инженерное, медицинское и академическое.

Разделение на потоки будет происходить после девятого класса. С учениками, выбравшими то или иное направление, будут работать не только школьные учителя, но и преподаватели ссузов и вузов. В течение двух лет ребята будут проходить курс, в котором упор сделан на освоение практических навыков. К примеру, для обучения будущих медиков в школе планируют оборудовать специальный кабинет, где они совместно с преподавателями СамГМУ и медицинского колледжа имени Ляпиной будут отрабатывать базовые навыки, необходимы для работы медсестры, фельдшера, санитара.

По окончании 11 классов выпускники получат не только школьный аттестат, но и специальное свидетельство о прохождении курсов того или иного ссуза и вуза.

«Сертификат будет подтверждать, что ребенок получил основы профессии. Это даст им право будучи студентами подрабатывать, к примеру, медсестрами или медбратами», – пояснила директор. Кроме того, сертификат будет давать преференции выпускникам при поступлении в ссузы и вузы.

Дмитрий Азаров отметил, что в концепции развития школы необходимо учесть раннюю профориентацию школьников, чтобы дети, подходя к десятому классу, понимали, по какому профилю хотят развиваться дальше.

«Кроме того, раз школа – опорная для Совета ректоров, надо проработать вопрос ее интеграции в НОЦ «Инженерия будущего», – акцентировал внимание глава региона.