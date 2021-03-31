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Дмитрий Азаров: благодаря успехам в творчестве и спорте школьники могут получить до 10 баллов плюсом к результатам ЕГЭ

31 марта 2021 23:42
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Поощряются и обладатели значков ГТО, и волонтеры, и участники предметных олимпиад, творческих конкурсов.

Глава региона провел с родителями и учителями губернии круглый стол, центральной темой которого стала подготовка к ЕГЭ и ГИА. Один из вопросов касался дополнительных баллов для поступающих за достижения в спорте.

Родители поинтересовались, будут ли в этом году начисляться дополнительные баллы абитуриентам за сдачу ГТО. По их словам, это хорошее подспорье при поступлении в вузы.

Губернатор заверил, что такая система в Самарской области сохраняется. Благодаря успехам в творчестве и спорте школьники могут получить до 10 баллов плюсом к результатам ЕГЭ. Как отметил Дмитрий Азаров, учитываются разные направления, в зависимости от специфики вуза. Поощряются и обладатели значков ГТО, и волонтеры, и участники предметных олимпиад, творческих конкурсов.

"Уважаемые родители, на сайтах всех высших учебных заведений во вкладке "абитуриенту", "поступление в вуз" посмотрите, пожалуйста, на условия: в каком порядке, когда эти баллы начисляются и что нужно предоставить. Это плюс 10 баллов к сумме трех экзаменов", пояснил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

"Это поддерживает активных ребят, энергичных, ищущих, участвующих в общественной жизни школы, города, села, страны. И, конечно, таких ребят надо поддерживать", - отметил губернатор, передает sova.info.

 

 Фото: Юлия Рубцова/sova.info

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