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C понедельника самарские школьники возобновляют занятия в очном формате

19 февраля 2022 16:47
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Учреждения допобразования Самары до особого распоряжения продолжат занятия в дистанционном формате.

Прошел городской штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. О результатах мониторинга заболеваемости в образовательных учреждениях доложил заместитель руководителя городского Департамента образования Илья Осипов.

Отметим, с 7 февраля учащиеся 5-8-х и 10-х классов, то есть 43% от общего числа школьников были переведены на дистанционное обучение, а у первоклассников стартовали дополнительные недельные каникулы.

Благодаря принятым мерам, заболеваемость ОРВИ и коронавирусом среди школьников сохраняет тенденцию к снижению. 

С понедельника, 21 февраля, учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Самары 5-8-х и 10-х классов вернутся к традиционной очной форме обучения.

Учреждения допобразования Самары до особого распоряжения продолжат занятия в дистанционном формате.

 

Фото:   администрация Самары

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