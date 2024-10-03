Более 40 студентов пройдут практику на ведущих предприятиях Самарской области по результатам профтуров проекта «Моя профессия»

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Цель профтуров — заинтересовать молодых, энергичных и инициативных людей работой в реальном секторе экономики Самарской области.



В рамках профтура студенты посетили 17 ведущих предприятий региона, где познакомились с их работой и прошли первичные собеседования. Они увидели, как работают предприятия в нефтяной, машиностроительной, пищевой, сельскохозяйственной, строительной и IT-отраслях.



Профтуры прошли в 8 городах и 9 муниципальных образованиях региона и объединили более 200 участников.



«Моя профессия помогает работодателям привлечь внимание соискателей прямо на рабочем месте и наглядно показать, как устроены процессы на производстве», — отметил заместитель директора кадрового центра Самарской области Сергей Савик.



В Самарской области открыто более 50 тыс. вакансий. Предприятия предлагают молодым сотрудникам гибкие условия труда, финансовую помощь при трудоустройстве и расширенный соцпакет. Информацию о вакансиях можно найти на портале «Работа России».



Стоит отметить, что в 2023 году в регионе завершилась комплексная модернизация службы занятости. Одним из её результатов стало внедрение новых профориентационных проектов в партнерстве с работодателями.