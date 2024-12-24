Арабский язык хотят включить в перечень предметов Всероссийской олимпиады

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Арабский язык будет включен в перечень предметов Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Этот вопрос сейчас прорабатывается, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Отмечается, что количество участников всероссийской олимпиады школьников растет: с 2015 года оно увеличилось на 1,2 миллиона человек и составило около 7 миллиона школьников в 2023/24 учебном году.

"Особое внимание уделяем совершенствованию олимпиадного движения в России. Прорабатывается вопрос о включении арабского языка в перечень предметов Всероссийской олимпиады школьников из числа иностранных языков, а также о добавлении олимпиад по робототехнике и искусственному интеллекту", — сказал Кравцов на заседании Национального координационного совета.

Рособрнадзор ранее приступил к созданию экзаменационных материалов для ЕГЭ по арабскому языку. Минпросвещения РФ планирует ввести арабский на ЕГЭ через два года. Об этом рассказал Кравцов, выступая перед президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в гимназии имени Примакова в Подмосковье. В Абу-Даби есть ее филиал, открытый в 2021 году.

Сейчас российские школьники могут сдавать ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому, испанскому или китайскому языку. Предложение добавить в этот список арабский впервые прозвучало в 2023 году. Его выдвинуло Духовное управление мусульман РФ, сославшись на массовое обращение граждан. В ответ глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что Россия "открыта для Востока", и призвал составить дорожную карту по включению арабского языка в список ЕГЭ, как это было с китайским, внедрение которого в отечественную учебную программу заняло 5 лет, пишет Смотрим.