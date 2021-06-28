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Александр Хинштейн вручил аттестаты зрелости второму выпуску Самарского кадетского корпуса

28 июня 2021 20:39
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Сегодня на плацу собрались 33 кадета – выпускника.

В понедельник, 28 июня, депутат Государственной Думы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн вместе с начальником ГУ МВД России Александром Винниковым вручили аттестаты зрелости выпускникам Самарского кадетского корпуса (СКК) МВД РФ. Это уже второй выпуск самарской «кадетки».

Сегодня на плацу собрались 33 кадета – выпускника. Среди ребят, получивших аттестаты зрелости, девять «хорошистов», двое же кадет – Хамит Каримов и Максим Батуев удостоены медали «За особые успехи в учении». Знания, полученные в СКК, ребята не раз подтверждали на олимпиадах; строевую выправку демонстрировали на Парадах; смекалку, военную подготовку и творческие навыки – на военно-спортивных сборах.

«Дорогие выпускники, уважаемые родители и родственники! Я сердечно поздравляю вас с таким знаковым и знаменательным событием в жизни – с успешным завершением Самарского кадетского корпуса МВД России. Смотрю на вас и сердце радуется, потому что понимаю, что корабль запущенный нами в далеком 2014 году, сегодня идет на всех парусах. Уже второй выпуск выходит из стен СКК во взрослую жизнь. Уверен, что, выпускаясь, ребята навсегда сохранят те принципы, которым их здесь учили и те мужские искренние отношения, которые здесь сложились – то самое  «кадетское братство», которым всегда славились выпускники Кадетского и Суворовского училищ», —  поприветствовал ребят Александр Хинштейн.

Депутат пожелал выпускникам, чтобы их будущая жизнь, судьба и служба складывались как можно удачнее. Также он напомнил, что Самарский кадетский корпус – это единственное образовательное учреждение такого рода в системе МВД России, где дети обучаются с 5 класса, а не с 9‑го, как в других учебных заведениях.

«Я желаю, чтобы вы никогда не подводили высокого звания кадета и всегда относились к нашей самарской земле — даже если вы и родом не отсюда — как ко второй Родине, которая вывела вас «в люди». Я верю в то, что среди стоящих сегодня на плацу кадет есть и будущие сотрудники МВД, и военнослужащие, и будущие генералы, которые придут на смену сегодняшним кадрам. Родителям кадет хочу от всего сердца сказать, что рад за вас: ваши дети заходят во взрослую жизнь подготовленные, крепкие, целеустремленные и мужественные – такие, какими и должны быть российские офицеры», — резюмировал Александр Хинштейн.

Также депутат сообщил еще одну хорошую новость. «По моему обращению МВД дополнительно выделяет 10 млн руб. на текущий ремонт зданий «кадетки» к началу нового учебного года. Спасибо заместителю министра  В.Шулике за постоянную поддержку СКК», — написал часом позже Александр Хинштейн в твиттере.

Средства направят на ремонт учебного корпуса СКК.

Популярность СКК с каждым годом растет. Сегодня на обучение в учебное заведение приезжают дети из всех регионов России, в том числе, из Дагестана, Крыма, Ульяновска, Саратова и др.

 

Фото:   hinshtein.ru

Теги: второй выпуск СКК

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