Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»

Встреча с лектором Российского общества «Знание», актёром, телеведущим, поэтом, военкором Михаилом Мамаевым состоялись на площадках школ №72 Самары и №40 Отрадного.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Михаил Мамаев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд». Ребята узнали, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А ещё сами попробовали оживить страницы любимых произведений и получили практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению на примере произведения Константина Паустовского «Вода из реки Лимпопо». Лектор рассказал школьникам, о том, почему в жизни человека так важно читать, ответил на вопросы, поделился своим опытом, идеями и дал ценные советы на будущее.

Актер вспомнил свою первую книгу, в которую влюбился по-настоящему, клал под подушку и мечтал оказаться на её страницах вместе с героями. Это была повесть Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Юному Михаилу Мамаеву очень хотелось, чтобы среди его друзей были Железный Дровосек, Страшила и Трусливый Лев, и самому стать участником тех увлекательных приключений.

Был в его читательской биографии и другой пример. Одна книга поначалу обескуражила названием, но казалась неинтересной.

«Я думал, что она о стали, о кузнеце или о заводе. Однако, поговорив с родителями, узнал, о чем она на самом деле, начал читать и попал под её огромное воздействие. Эта роман «Как закалялась сталь» Николая Островского. Благодаря ей я понял, что человек должен быть сильным и целеустремлённым, что однажды наступает взрослая жизнь, где приходится проходить испытания. Я узнал, что автор, будучи прикованным к постели человеком, прошёл через суровые испытания и нашёл силы писать. Эта книга дала мне ощущение, что растущий мальчик, будущий мужчина, должен стараться быть сильным, добрым и великодушным, чтобы жизнь его была правильной», — поделился Михаил Мамаев.

Лектор также поделился своими мыслями о том, как выбирать книги для чтения в дороге. Сначала он руководствовался советом родителей: книга должна легко читаться, в отличие от сложного учебника, ведь в пути слишком много отвлекающих впечатлений. Со временем он сам для себя открыл закон: чтобы погрузиться в серьёзный объём литературы для учёбы, нужно, чтобы окружающая жизнь стала менее интересна, чем книга. Тогда уходишь в чтение с головой. А вот в путешествие, наоборот, лучше брать увлекательные книги — фантастику, приключения. И, конечно, чуть позже в обязательном порядке — путеводители. Это помогает удовлетворить любопытство: идешь по незнакомому городу, видишь название улицы и сразу же можешь узнать, кто этот человек и почему его именем названа улица.

Михаил Мамаев рассказал школьникам, что его любимый автор — Эрих Мария Ремарк, которого он в свое время перечитал всего.

Отметим, что школы №72 Самары и №40 Отрадного вошли в число лидеров проекта «Чтецкие программы», который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента РФ Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы – популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

В рамках проекта «Чтецкие программы» будут проведены специальные тематические викторины Знание.Игра. Они пройдут в онлайн-формате 28 ноября и 11 декабря. Каждая игра будет состоять из трех туров по 6 вопросов, а к самим тематическим викторинам можно будет присоединиться в любое время в указанные дни. Победители викторин получат памятные призы от Российского общества «Знание». Кроме того, проверить свои знания в русском языке может любой желающий, сыграв в игру «Скажи по-русски», — мини-приложение, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве для повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку.