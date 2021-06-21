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Абитуриенты будут поступать в военные вузы, не выезжая из региона

21 июня 2021 13:50
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Абитуриенты будут поступать в военные вузы, не выезжая из региона

Абитуриенты из-за пандемии будут поступать в высшие военные учебные заведения, не выезжая из региона проживания, сообщили в Минобороны.

В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, которые проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов, пояснили в военном ведомстве. В выездные группы войдут представители вузов, психологи и специалисты по физической подготовке.

Молодым людям и девушкам, решившим поступить в высшее военное учебное заведение, следует обратиться в военный комиссариат по месту регистрации.

Выездные комиссии будут работать в регионах с 1 по 20 июля. Каждая группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведений Минобороны, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com

Теги: абитуриенты военные вузы вузы

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