Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области продолжается работа по исправлению реестровых ошибок
В Самарской области продолжается работа по исправлению реестровых ошибок
Каждый пятый родитель в Самаре считает условия договоров на целевое обучение в вузах слишком жесткими
Каждый пятый родитель в Самаре считает условия договоров на целевое обучение в вузах слишком жесткими
Объем выдачи ипотечных кредитов за месяц сократился почти в 3 раза
Объем выдачи ипотечных кредитов за месяц сократился почти в 3 раза
Корпорация Google с 9 сентября отключит в России один из своих облачных сервисов BigQuery.
Корпорация Google с 9 сентября отключит в России один из своих облачных сервисов BigQuery
В Сызрани проведены пожарно-тактические учения в здании школы
В Сызрани проведены пожарно-тактические учения в здании школы
В Сызранском районе трех человек госпитализировали с места автоаварии
В Сызранском районе трех человек госпитализировали с места автоаварии
64% жителей Самары планируют потратить на подготовку ребенка к учебному году до 20 тыс. рублей
64% жителей Самары планируют потратить на подготовку ребенка к учебному году до 20 тыс. рублей
Россияне ринулись скупать кофемашины
Россияне ринулись покупать кофемашины
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.66
2.71
EUR 100.56
3.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Членов семей участников СВО приглашают на семейную познавательную кардиопрогулку
«Новое пространство» приглашает самарцев на биеннале уличного искусства
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

64% жителей Самары планируют потратить на подготовку ребенка к учебному году до 20 тыс. рублей

14 августа 2024 09:26
80
64% жителей Самары планируют потратить на подготовку ребенка к учебному году до 20 тыс. рублей

Август — время активной подготовки к новому учебному году у многих семей. Аналитики Авито узнали, как жители Самары планируют собирать детей в школу, сколько хотят потратить и как будут мотивировать школьников получать хорошие оценки. Выяснилось, что большинство собирается уложиться по тратам к новому учебному году в 20 тыс. рублей, при этом основной статьей расходов станет одежда и обувь. Для более чем половины родителей именно покупки — самая хлопотная часть сборов в школу.

Большинство жителей Самары (64%) планируют потратить на подготовку одного ребенка к новому учебному году до 20 тыс. рублей. Из них 18% рассчитывают на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, 40% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 6% хотят уложиться в сумму до 5 тыс. рублей.

Большую часть запланированного бюджета родители собираются тратить на одежду и обувь — так ответили 94% опрошенных. Неудивительно, ведь дети быстро растут и не всегда носят вещи аккуратно, поэтому школьная форма часто нуждается в обновлении. 64% собираются потратиться на канцтовары — тетради, ручки, карандаши, ластики и прочее. Мелкая канцелярия часто теряется и ломается, а тетради на следующий учебный год, как правило, нужны новые.

58% планируют обновить ребенку рюкзак или сумку, а 52% — приобрести новые учебники и рабочие тетради. 18% собираются купить книги и другие дополнительные развивающие материалы. А 6% родителей дополнительно потратятся на новый гаджет — компьютер, планшет, смартфон или умные часы, которые также могут пригодиться современным детям в школе.

В основном опрошенные покупают товары для школы в супермаркетах и гипермаркетах (60%), в специализированных офлайн-магазинах (58%) и/или заказывают онлайн (48%). 24% закупается на рынках и ярмарках.

При этом большинство (64%) респондентов соглашается с тем, что поиск и покупка нужных вещей к школе — это самая хлопотная часть подготовки к новому учебному году. 30% испытывают трудности с выбором правильных товаров — например, ортопедического рюкзака или канцелярии из безопасных материалов — тут уже сложнее приходится отцам (32% против 24% матерей). Столько же уже сейчас беспокоит нехватка времени для подготовки. А 27% опрошенных затрудняет составление и соблюдение бюджета на сборы, причем это чаще беспокоит матерей, чем отцов (39% против 32%). 24% опрошенных переживают за психологическое состояние ребенка.

Многие родители намерены поддерживать своих детей и их мотивацию учиться. Так, 40% регулярно напоминают, что образование очень важно для будущей карьеры и помогают с профориентацией. Чаще это делают мамы, чем папы (67% против 54%).

Вместе с тем, родители придумывают разные способы поощрения школьников за успешную учебу — в основном это делают отцы. 24% мотивируют детей карманными деньгами, 18% обещают водить в развлекательные места — игровые комнаты, кино, зоопарки и прочее. Столько же в качестве поощрения планируют совместный отдых или поездку в лагерь, покупать то, что захочет ребенок и  дают больше сладостей (по 18%). Также 9% за хорошие оценки разрешают проводить больше времени за компьютером.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
13 августа 2024  14:04
В Самарской области прошел первый слёт многодетных семей
615
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
13 августа 2024  12:12
Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам миграционной политики в регионе
312
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
13 августа 2024  12:08
Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса «Экспортер года»
923
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
13 августа 2024  11:42
Самарская область принимает участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ»
356
В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи
13 августа 2024  10:35
В Правительстве региона рассмотрели вопросы организации работы скорой медицинской помощи
387
Весь список