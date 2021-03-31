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Жители Тольятти активно откликнулись на призыв Дмитрия Азарова придумать, какой будет их набережная

31 марта 2021 15:48
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Проект благоустройства набережной Автозаводского района Тольятти обязательно будет учитывать мнение жителей.

Волга – безусловно, одна из главных достопримечательностей и предмет гордости для всех жителей Самарской области. Однако раньше современная набережная была только в Самаре. В последние годы благодаря реализации федеральных программ и поддержке губернатора Дмитрия Азарова благоустроенные набережные появились и в других городах области – Сызрани, Октябрьске и Жигулёвске. А в этом году работы начнутся и в Тольятти.

Проект благоустройства набережной Автозаводского района Тольятти обязательно будет учитывать мнение жителей. Губернатор Дмитрий Азаров пригласил всех тольяттинцев поделиться своим мнением о том, что должно быть на обновленной набережной Автограда. Тольяттинцы активно откликнулись на призыв Главы региона. Судя по комментариям под постом в инстаграм-акккаунте Губернатора, а их набралось более тысячи, эта локация в перспективе станет любимой не только у местных жителей, но и у туристов.

Предложения жителей города проанализировали и обобщили специалисты Центра управления.

«На прошлой неделе Центр управления регионом зафиксировал более трехсот предложений по "смысловому наполнению" будущей набережной, которые высказали жители Тольятти в инстаграме», – рассказал руководитель самарского ЦУР Сергей Рыжиков.

Жители предлагают сделать велодорожки, благоустроить пляжи и очистить водоём. Для родителей важно наличие спортивных и детских площадок. Также тольяттинцы просят сохранить расположенного в прибрежной зоне клуба моржей. Активисты приобщили к здоровому образу жизни несколько поколений жителей Автограда. Кроме того, пользователи соцсетей предлагают построить скейтпарк, организовать раздельный сбор мусора и спуск к воде для людей с ограниченными возможностями здоровья.

И это лишь часть пожеланий местных жителей, которые планируют учесть при обновлении набережной. Основные предложения таковы:

- сделать велодорожки;

- благоустроить пляжи;

- очистить водоём;

- организовать спортплощадки, детские площадки,

- сохранить клуб моржей, который существует более полувека;

- обустроить скейтпарк с фонтанчиками и навесами;

- поставить контейнеры для отдельного сбора мусора;

- сделать спуск к реке для людей с ограниченными возможностями;

- установить красивую надпись «Тольятти» в виде арт-объекта с подсветкой – имя города должно быть видно с теплоходов;

- построить гостевой причал и стоянку для «водных» туристов;

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что все предложения будут учтены. Работы над созданием общественного пространства начнут уже через 2 недели – предстоит замена коммуникаций, берегоукрепление, благоустройство. Реконструкцию продолжат и в следующем году, поскольку задач много, а сделать всё нужно качественно.

 

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