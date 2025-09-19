Я нашел ошибку
Главные новости:
По всей стране продолжается набор в центры дополнительного образования: занятия проводятся по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям.
Более 448 тысяч детей губернии охвачены дополнительным образованием
Особенностью фестиваля этого года является его абсолютно прикладной характер.
«Жигулёвская долина» приглашает молодёжь на конкурс инженерных решений
Адреса возможных отключений воды.
«РКС-Самара» о плановых ремонтах на неделю
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
Мероприятия
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
«Жигулёвская долина» приглашает молодёжь на конкурс инженерных решений

19 сентября 2025 16:07
82
Особенностью фестиваля этого года является его абсолютно прикладной характер.

Технопарк «Жигулёвская долина» 9 и 10 октября станет местом проведения отборочного этапа Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодёжи.  Фестиваль организован Министерством промышленности и торговли РФ и АНО «АСИ», оператором выступает «Агентство развития профессионального мастерства». Мероприятие обещает стать стартовой площадкой для сотен будущих инженеров и молодых инноваторов, которые готовы включиться в разработку технологических решений для отечественной промышленности. 
 «Поддержка молодых инженерных талантов – стратегический приоритет для министерства. Промышленности всё в большем количестве нужны специалисты, способные уже сегодня предлагать практические решения, – отметил Первый заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. – Фестиваль уникален тем, что стирает границу между образованием и производством. Победители получат не просто дипломы, а возможность внедрить свои разработки и воплотить идеи в жизнь на ведущих предприятиях страны».
Особенностью фестиваля этого года является его абсолютно прикладной характер. Все задания моделируют реальные технологические вызовы, стоящие сегодня перед отечественными производственниками.
Отборочный этап пройдёт в 16 регионах страны в формате конкурса инженерных решений. Школьники 12–15 лет, а также студентов колледжей (СПО) и вузов в возрасте от 16 до 20 лет будут соревноваться в решении десятков конкурсных задач, разработанных по реальным запросам 49 ведущих промышленных предприятий страны. Победители отборочных этапов получат путевки в финал, который состоится 10–14 ноября в Екатеринбурге на единой площадке Международного чемпионата высоких технологий «Хайтек». 
 «Этот фестиваль – гораздо больше, чем просто конкурс. Это социальный лифт для юных инженеров, – подчеркивает Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно. – Наша общая задача с партнерами – дать им возможность реализовать свои идеи, обрести наставников из ведущих предприятий и пройти стажировки. Их энергия и нестандартное мышление – это и есть фундамент технологического суверенитета России».
Фестиваль является одной из самых эффективных площадок для формирования кадрового резерва отечественной промышленности и развития научно-технического творчества молодежи.
Ссылка на регистрацию в фестивале https://arpm.pro/projects/molfest. Заявки до участия принимаются до 30 сентября 2025.   12+

 

Фото:  пресс-служба технопарка

Теги: Тольятти

Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
19 сентября 2025, 14:47
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание. Происшествия
119
В следующем туре, 1 октября, тольяттинский клуб сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
16 сентября 2025, 22:13
"Локомотив" обыграл "Акрон" в Кубке России - 3:1
В следующем туре, 1 октября, тольяттинский клуб сыграет на выезде с калининградской "Балтикой". Спорт
611
Гол забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
13 сентября 2025, 22:35
"Акрон" - "Краснодар" - 1:2
Гол забил Артем Дзюба, реализовавший пенальти. Спорт
880
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
202
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
373
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
746
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
457
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1846
