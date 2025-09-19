«Жигулёвская долина» приглашает молодёжь на конкурс инженерных решений

82

Технопарк «Жигулёвская долина» 9 и 10 октября станет местом проведения отборочного этапа Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодёжи. Фестиваль организован Министерством промышленности и торговли РФ и АНО «АСИ», оператором выступает «Агентство развития профессионального мастерства». Мероприятие обещает стать стартовой площадкой для сотен будущих инженеров и молодых инноваторов, которые готовы включиться в разработку технологических решений для отечественной промышленности.

«Поддержка молодых инженерных талантов – стратегический приоритет для министерства. Промышленности всё в большем количестве нужны специалисты, способные уже сегодня предлагать практические решения, – отметил Первый заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. – Фестиваль уникален тем, что стирает границу между образованием и производством. Победители получат не просто дипломы, а возможность внедрить свои разработки и воплотить идеи в жизнь на ведущих предприятиях страны».

Особенностью фестиваля этого года является его абсолютно прикладной характер. Все задания моделируют реальные технологические вызовы, стоящие сегодня перед отечественными производственниками.

Отборочный этап пройдёт в 16 регионах страны в формате конкурса инженерных решений. Школьники 12–15 лет, а также студентов колледжей (СПО) и вузов в возрасте от 16 до 20 лет будут соревноваться в решении десятков конкурсных задач, разработанных по реальным запросам 49 ведущих промышленных предприятий страны. Победители отборочных этапов получат путевки в финал, который состоится 10–14 ноября в Екатеринбурге на единой площадке Международного чемпионата высоких технологий «Хайтек».

«Этот фестиваль – гораздо больше, чем просто конкурс. Это социальный лифт для юных инженеров, – подчеркивает Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно. – Наша общая задача с партнерами – дать им возможность реализовать свои идеи, обрести наставников из ведущих предприятий и пройти стажировки. Их энергия и нестандартное мышление – это и есть фундамент технологического суверенитета России».

Фестиваль является одной из самых эффективных площадок для формирования кадрового резерва отечественной промышленности и развития научно-технического творчества молодежи.

Ссылка на регистрацию в фестивале https://arpm.pro/projects/molfest. Заявки до участия принимаются до 30 сентября 2025. 12+

Фото: пресс-служба технопарка