Выход на ледовую майну в районе строительства мостового перехода через р. Волга опасен для жизни!

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Жителям региона запрещено выходить на лед Волги в районе с. Климовка Шигонского района, где строят мост через Куйбышевское водохранилище.

На мостовом переходе через р. Волга между населенными пунктами п. Климовка (правый берег) и с. Подстепки (левый берег) ведутся строительные работы в круглосуточном режиме. Для непрерывного производства работ по возведению опор моста в акватории р. Волга поставка строительных конструкций и материалов осуществляется плавсредствами по воде, свободной ото льда. Вдоль линии строительства моста пробита майна, которую круглосуточно содержат в открытом состоянии в течение всего зимнего времени года.

Выход (выезд) на лёд, а также нахождение на береговой линии в районе строительства мостового перехода через р. Волга опасны для жизни!

Особо опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах.

В целях сохранения вашей жизни и здоровья просим прекратить выход (выезд) на лед в зоне строительства моста (рыбаков, лыжников, снегоходов) без экстренной необходимости.

Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лёд!