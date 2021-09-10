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В Тольяттинском краеведческом музее открывается новая выставка «Пантеон славянских богов»

10 сентября 2021 15:19
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На выставке представлены скульптурные композиции из личной коллекции Олега Кулагина: шесть славянских богов, выполненные из драгоценных металлов и ювелирно-поделочных минералов - яшмы, чароита, горного хрусталя.

15 сентября в Тольяттинском краеведческом музее открывается новая выставка «Пантеон славянских богов» из цикла «Коллекция горожанина».

На выставке представлены скульптурные композиции из личной коллекции Олега Кулагина: шесть славянских богов, выполненные из драгоценных металлов и ювелирно-поделочных минералов - яшмы, чароита, горного хрусталя.

Накануне принятия христианства (славянские народы крестились в IX–X вв.) язычество достигло у славян своего наивысшего развития. Древние славяне поклонялись природным стихиям, от которых зависела их жизнь. Большую роль играло почитание предков. Богов было много. Еще больше было духов, которыми славяне наделяли всю окружающую их природу, быт, образ жизни...

Святилища устраивались под открытым небом. Обычно это была площадка округлой формы (святилище Перуна под Новгородом имело форму цветка), вокруг которой устраивались невысокие валы и рвы, не имевшие оборонительного значения. В центре площадки устанавливали деревянного идола, перед ним разжигали ритуальные костры и приносили подношения: пироги, медовуху, мясо домашних животных.

Сувенирная коллекция Кулагина представляет собой авторские работы фигурок мифологических богов, отлитых из серебра и совмещенных с природными минералами. Композиции в высшей степени искусно выполнены командой модельеров, художников, скульпторов, литейщиков и ювелиров компании «ХОКО». Будучи очень увлеченным человеком и художником, Олег Юрьевич не просто создает произведения ювелирного искусства, но и показывает богатую историю культуры нашей Родины.

Выставка будет работать в Тольяттинском краеведческом музее до 31 октября, сообщили в пресс-службе Тольятти.

 

Фото:   администрация Тольятти

 

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