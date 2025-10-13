В Тольятти восстановили движение на улице Победы

168

Об этом сообщили в администрации Автограда.

Напомним, ночью 24 сентября в доме № 50 на улице Победы произошел хлопок газа. Потребовалась эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей.



Чтобы не допустить обрушения здания, на месте организовали аварийные работы. Потребовалось укрепление несущих стен на верхних этажах 3-го подъезда.



В связи с этим в границах жилого дома на улице Победы вводили ограничения движения в прямом и обратном направлении до 12 октября. Сегодня его восстановили — теперь все виды транспорта курсируют в обычном режиме, пишет Сова.