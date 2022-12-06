В Тольятти стартовал проект "Четыре сезона"

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Проект поддержан Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

«Четыре сезона: семейные традиции в современном городе. Связь поколений» — это совместный творческий проект Православной классической гимназии, Гуманитарного колледжа, Академии Святителя Алексия и администрации города Тольятти.

Более 60 тысяч человек в онлайн и офлайн форматах станут участниками проекта, среди них учащиеся Православной классической гимназии, учащиеся, студенты и педагоги образовательных учреждений-партнеров, жители города Тольятти, носители народных традиций и культуры, многодетные семьи, лица «серебряного возраста».

Среди задач нового проекта:

- укрепление семейных отношений, воспитание уважения к старшему поколению;

- знакомство, сохранение и практическое освоение участниками проекта народных и православных традиций и обычаев, актуальных форм празднично-игровой, семейной и бытовой народной культуры Самарского края;

- развитие у целевых групп творческого потенциала, коммуникативных навыков и уважительного отношения к культуре и традициям многонациональной России;

- создание нового культурного пространства для погружения жителей города и целевых групп проекта в фольклорные, народные и духовные традиции русской культуры в интерактивном формате.