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В Тольятти с 1 сентября изменятся схемы движения автобусных маршрутов №20 и 40

30 августа 2022 14:02
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В Тольятти с 1 сентября изменятся схемы движения автобусных маршрутов №20 и 40

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с обращениями граждан принято решение продлить схему движения автобусного маршрута № 20. Пока в качестве эксперимента. С 1 по 30 сентября 2022 года по маршруту №20 автобусы будут следовать по следующей схеме: Спортивная – Приморский – Революционная – Свердлова – Ворошилова – Дзержинского – Автостроителей – 70 лет Октября – Л. Яшина – Южное шоссе – Хрящевское шоссе (мкр. Северный разворот в районе здания № 39 по Хрящевскому шоссе) – Автозаводское шоссе (разворот на кольце б‑р 50 лет Октября – Автозаводское шоссе) — Южное шоссе и далее по действующей схеме по Автозаводскому району.

Также в качестве эксперимента в течение месяца по маршруту №40 в утренние и вечерние часы автобусы будут следовать по маршруту «ОП ул. Белорусская – ОП «Школа № 12».

Стоимость проезда останется неизменной – 32 рубля. Все льготы по оплате проезда будут действительны, отмечают в администрации.

На основании проведенного анализа пассажиропотока будет принято решение о целесообразности дальнейшей работы этих маршрутов в данном формате, пишет СитиТраффик.

Теги: Городской транспорт

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