В Тольятти пройдет интерактивная выставка Мир будущего

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Выставка прорывных технологий «Мир Будущего» - уникальный высокотехнологичный образовательный проект, адаптированный для детей. 6+

Мир Будущего будет работать с 29 февраля по 1 мая в ТЦ Акварель (Южное шоссе, 6).

Выставка разделена на несколько тематических кварталов.

Вквартале роботов - Робот-ученый Эйнштейн, самый похожий робот в мире на настоящего человека. Робот Крузр удивил своей гибкостью самого Си Цзиньпиня, руководителя Китая,

во время открытия олимпиады в Пекине. Знаменитый робопес из ютуб роликов - встает нf задние лапы и выполняет сложные трюки. Посетители смогут посетить лабораторию

ученого, который работает над новыми изобретениями. Разработки и технологии в его кабинете реальные и очень прогрессивные: сложнейший компьютерный датчик с

мониторами (благодаря этому экспонату можно узнать, как роботы «видят» людей), «живая лампа», как из мультиков студии Пиксар, а также технология, которая позволяет управлять

сложными объектами без прикосновения рук.

В Киностудии посетители могут примерить роль известного телеведущего и взять интервью у робота Трампа, а также сняться в ролике о высадке на Луну планетохода под

управлением робота.

В «Мире Будущего» есть парк будущего с цветами-голограммами и большими светящимися одуванчиками. В местном кафе кофе варит робобариста, а робоофициант

подвозит заказы к столикам.

В разделе «Дом будущего» умное зеркало измеряет уровень счастья, шторы управляются голосом, посетители тестируют уникальные массажеры - «попотряс» и «робомурашку» для головы. В доме будущего «умные» даже мусорные ведра.

В отдельном зале собраны 9 продвинутых нейросетей. Одна создает из рисунков посетителей мультфильм, другая рассказывает сказку, третья снимает посетителей в образе героев аниме. Главный экспонат зоны - трехметровая голова с нейросетью, которая рассказывает о том, как устроен искусственный интеллект. Созданием головы занималась компания - разработчик павильона России на Экспо в Дубае.

Крупный раздел выставки представлен зелеными технологиями. Посетители «Мира Будущего» не только увидят дизайнерские вещи из переработанных материалов: от кроссовок до стульев, от очков до авторучек из переработанных зубных щеток, от плащей из старых баннеров до бокалов из битого стекла, но и смогут участвовать в процессе переработке пластика. Жители Тольятти смогут засыпать в специальное устройство крышки от бутылок, измельчить пластик, а потом переплавить его в брелок.

Еще одно устройство «Зеленого квартала» производит воду из воздуха. Демонстрируются новейшие технологии, которые даже в условиях пустыни позволят не

умереть от жажды.

Наконец, про будущее можно спросить у робо-предсказателя. Приложите ладонь на специальный датчик и услышьте один из правдивых прогнозов.

Еще в «Мире Будущего» - 5 шоу каждые полчаса (например, выступление музыкантов на инструментах будущего и театр рободрамы и робокомедии), мастер-классы, камин 22 века,

роботы-гиды и 6 зон виртуальной реальности.