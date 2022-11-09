В Тольятти приняли городской бюджет в первом чтении

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Сегодня, 9 ноября, на заседании Тольяттинской городской думы депутаты приняли в первом чтении представленный администрацией Тольятти проект бюджета города на 2023-й, а также 2024-2025 годы, сообщает пресс-служба ТГД.

Как пояснили в думе, на этот период бюджет Тольятти предполагается бездефицитным, то есть расходы планируются ровно на том же уровне, что и доходная часть. А именно - доходы и расходы утверждены в объёме 9,843 млрд рублей. В 2024 и 2025 годах даже планируется профицит бюджета на уровне 190 и 195 млн рублей соответственно.



Приоритетными расходами для города остаются социальные нужды тольяттинцев. В частности, объём финансирования программы обеспечения жильём молодых семей как минимум будет сохранён на уровне 2022 года и составит почти 132 млн рублей, что при софинансировании из вышестоящих бюджетов позволит предоставить 411 сертификатов.



Перед вторым чтением состоится заседание согласительной комиссии по вопросам бюджета, оно запланировано на вторник, 15 ноября, пишет Сова.