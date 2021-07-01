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1 июля в Тольятти подвели первые итоги акции «Здоровью – ДА», которая стартовала 26 мая и направлена на формирование у горожан коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции.

Ее инициаторами стали глава города Николай Ренц и главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Алексей Кирсанов, которые учредили для победителей денежные призы в размере 75 тыс. рублей. Акцию «Здоровью – ДА» активно поддержали муниципальные учреждения культуры и спорта, организации дополнительного образования, фитнес-центры и спортивные клубы города. В общей сложности партнеры оздоровительного марафона добавили к главной денежной премии еще 50 полезных призов, среди которых сертификаты на семейные фотосессии и творческие мастер-классы, театральные и концертные билеты, пригласительные в фитнес-клубы и тренажерные залы. Для того чтобы принять участие в первом этапе акции, жителям Тольятти в период с 26 мая по 26 июня необходимо было пройти вакцинацию против COVID-19 в одном из прививочных кабинетов города.

Финалистов первого этапа «Здоровью – ДА» в количестве 51 человека определили с помощью генератора случайных чисел. Все они сегодня были приглашены во Дворец творчества детей и молодежи для подведения итогов акции.

- Искренне хочу вам пожелать здоровья. Ваш пример – это замечательный пример для многих. Мы видим, как активность наших граждан растет. И еще раз хочу подчеркнуть, что ничего другого, более эффективного в борьбе с инфекциями, кроме как вакцинация, в мире не существует. Прививка – это единственный способ победить и эту заразу, и любую другую, которая распространяется по законам эпидемиологии, - обратился к жителям города глава Тольятти Николай Ренц.

Для участия в розыгрыше призов финалисты акции получили регистрационные карточки, которые под аплодисменты зала были опущены в лототрон, установленный на сцене Дворца творчества детей и молодежи. Решала судьбу счастливчиков юная воспитанница учреждения культуры Анна, которой доверили крутить барабан и доставать из него карточки с именами обладателей тех или иных призов. В результате денежное вознаграждение из призового фонда главы города получил житель Тольятти Олег Богатов. Николай Ренц вручил ему сертификат, свидетельствующий о победе. Обещанный приз победителю был перечислен сразу после церемонии награждения.

- Я читал, что в нашем городе проводится такая акция, но и подумать не мог, что она коснется меня. Вакцинацию проходил ради собственного здоровья и безопасности. Думал, что акция или какие-то поощрения обойдут меня стороной. Вдруг вечером телефонный звонок, и меня говорят, что я был выбран генератором случайных чисел в качестве финалиста. Получил приглашение и пришел сегодня на это мероприятие. И, конечно, никак не ожидал, что станут обладателем главного приза. Конечно, для меня и моей семьи это очень хорошее подспорье, - поделился впечатлениями Олег Богатов.

Николай Ренц отметил, что Тольятти – первый город Самарской области, где была организована акция «Здоровью – ДА». С ее начала прошло чуть больше месяца. За это время вакцинацию против коронавируса прошли около 22 тыс. человек.

- Акция «Здоровью – ДА» будет продолжаться, как минимум, месяц. Сейчас, когда появляются новые штаммы COVID-19 , нам очень важно создать обстановку в обществе, когда вирусу негде размножиться и, соответственно, негде модифицироваться. Чем больше людей будет иммунизировано, тем меньше у вируса шансов меняться, приспосабливаться и сопротивляться тем условиям, которые мы ему создаем, - подчеркнул глава города.

Второй этап акции «Здоровью – ДА» проходит в Тольятти с 26 июня по 26 июля. В ней смогут принять участие все жители, прошедшие в этот период вакцинацию от коронавируса. Финалисты марафона будут также отобраны при помощи генератора случайных чисел. Сделать прививки против COVID-19 можно во всех поликлиниках города, а также в пунктах вакцинации в ТЦ «Парк-Хаус» и «Русь-на-Волге», сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти