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В Тольятти открылась выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья

20 ноября 2023 13:55
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В Тольятти открылась выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья

В Тольятти открылась выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в инклюзивной группе Дворца творчества детей и молодежи. Проект учреждения «Арт-пространство — волшебный мир развития», направленный на социализацию детей, получил поддержку ТОАЗа в рамках конкурса «Химия добра».

Работы может увидеть любой желающий. Выставка проходит в детской художественной школе имени И.Е. Репина г.о. Тольятти.

Концепция проекта включает обучение станковой живописи и графике. В группе занимается 15 детей с ограниченными возможностями. На грантовые средства Дворец творчества приобрел для занятий специальные мольберты и необходимые расходные материалы.

Арт-терапия способствует преодолению коммуникативных барьеров и психологических защит, а также раскрывает творческий потенциал детей. С помощью занятий изобразительным искусством и прикладной деятельности они адаптируются в обществе и повышают уровень развития внимания, памяти и мышления.

Проект «Арт-пространство — волшебный мир развития» не только получил поддержку «Тольяттиазота», но и вышел на всероссийский уровень. Он попал в десятку лучших в федеральном конкурсе «Россия — страна возможностей».

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ»:

Работа с детьми с ограниченными возможностями требует деликатности и создания особой атмосферы не только для творчества, но и для общения. Мы рады, что преподаватели Дворца творчества смогли найти нужный подход к каждому ребенку и научить их основным приемам работы с различными материалами. Поддержка ТОАЗа стала для тольяттинских педагогов началом к большому пути — выходу их важного общественного проекта на федеральный уровень.

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