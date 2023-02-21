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В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023

21 февраля 2023 17:26
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Главная задача операции – максимально снизить риск возникновения пожаров в жилом секторе зимой.

В целях безаварийного прохождения отопительного сезона и предупреждения пожаров сотрудниками отдела надзорной деятельности Тольятти принимаются определённые меры.

Сегодня в частном жилом секторе Центрального района Автограда проведена профилактическая операция «Отопление». Мероприятие совместное – участвуют сотрудники от Управления МВД Тольятти и специалисты Комплексного центра социального обслуживания. Особое внимание уделяется местам проживания многодетных и опекаемых семей!

Главная задача операции – максимально снизить риск возникновения пожаров в жилом секторе зимой, по средствам проведения рейдов и информирования населения о мерах пожарной безопасности. Уделить большее внимание семьям, в том числе «группы риска».

Наиболее распространенными причинами пожаров в холодный период являются: короткое замыкание в результате перегрузки и неисправности электросетей, например, из-за множества подключенных к сетям электронагревательных приборов, вследствие использования электрообогревателей кустарного производства. А также при использовании неисправного печного оборудования, для отопления жилых помещений домов, в банях. Особого внимания требует газовое оборудование.

Неосторожное обращение с огнем, в том числе детская шалость, может послужить причиной пожара, и в «группе риска» могут оказаться сами несовершеннолетние, дети и подростки.

В целом, с начала 2023 года на территории Тольятти произошло 75 пожаров, погибло 3 человека, травмировано – 2, детей при пожарах не пострадало.

Но за 3 года (с 2020 по 2022 год) 7 пожаров по причине детской шалости в Тольятти повлекли травмирование 6 детей, в возрасте от 2 до 16 лет, и гибель 1 ребенка 4-х лет.

Сотрудниками пожарного надзора Тольятти проводится информирование населения о мерах пожарной безопасности всеми доступными методами, консультируют при личных обращениях, организуют сходы (встречи) с гражданами с проведением профилактических бесед о мерах пожарной безопасности.

Совместно с Комплексом центра социального обслуживания Центрального округа организованы и проводятся совместные рейды по местам жительства многодетных, опекаемых семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

С 2019 года органами государственного пожарного надзора совместно с органами местного самоуправления, при поддержке регионального Правительства, проводится работа по оснащению мест проживания семей автономными пожарными извещателями (сокращенно – АПИ, АДПИ). В г.о. Тольятти в 2021-2022 г. установлено 238 АДПИ в 196 местах проживания семей, из средств муниципалитета при дотациях Правительства Самарской области и по социальным контрактам.

В эксплуатации автономные дымовые пожарные извещатели не сложные, работают на батарейке, при правильном размещении, например, на кухне квартиры, дома и в детских комнатах, в случае появления первых признаков загорания – громко оповещает даже спящих людей.

1 марта 2023 года вступают в законную силу изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Согласно документа: «В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели».

В целом, работа по обеспечению пожарной безопасности в период отопительного сезона продолжается и находится на особом контроле, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Мероприятия Тольятти

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